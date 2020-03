«Fem uns 8.000 dinars mensuals per a empreses que aposten per menús saludables i equilibrats»

El restaurant Ospi de Sallent ofereix càtering a les empreses, tant per a esdeveniments concrets, com per exemple la jornada de Ciberseguretat que es va fer ahir a Manresa organitzada per Regió7, com per a menús diaris. Ospi porta el dinar a les empreses que contracten aquest servei.



A quantes empreses donen servei actualment?

Portem cada dia el dinar a 14 empreses. La majoria són del Bages, però també n'hi ha alguna del nord del Baix Llobregat. Servim gairebé 8.000 menús mensuals per a empreses.

Servir 8.000 menús al mes per a empreses no està gens malament...

La veritat és que estem molt contents de l'acceptació que ha tingut aquest servei des que el vam iniciar l'any 2012. Funciona molt bé i ho demostren les xifres: vam començar fent 180 menús mensuals per a empreses i ara en fem prop de 8.000.

Per exemple, quines empreses tenen com a clients?

Han apostat per oferir dinars als treballadors empreses grans que no tenen cuina però sí espai de menjador com ara Denso, CaixaBank i Montana Colors. I també servim menús diaris a moltes empreses petites de la comarca; no requerim un mínim de menús.

Quin és el sistema de funcionament?

Els menús es presenten en format individual i consten d'un primer plat, un segon plat, postres i pa. Els treballadors poden escollir entre diferents plats d'una proposta que enviem setmanalment a les empreses. Ells trien, ens ho passen i nosaltres tenim una persona que a primera hora repassa totes les comandes per entrar-ho a cuina abans de les 10 del matí. Entre les 12 i 2/4 d'1del migdia surten de l'Ospi tres vehicles que fan el repartiment, amb tres rutes diferents . A la 1, tots els clients tenen el menjar a l'empresa dins d'envasos individuals d'un sol ús a punt per escalfar i menjar.

Quin tipus de menús ofereixen?

Són àpats variats, saludables i equilibrats. Per exemple, de primer plat hi pot haver amanida, verdura, pasta, llegum... De segon plat, carn de xai, de porc, vedella, pollastre, peix... I de postres hi pot haver fruita, làctics... i de tant en tant una mousse o un pastís. Treballem amb productes frescos, de proximitat i de qualitat, sense additius ni conservants. A més, adaptem els menús a qualsevol al·lèrgia o intolerància alimentària.

Servir bon producte és un valor afegit per a l'empresa que contracta el càtering?

Sí, i cada cop més. Prefereixen pagar el menú a un preu una mica més alt però que sigui de qualitat.

Quin preu té el menú que l'Ospi fa per a les empreses?

Val 8 euros. I normalment les empreses paguen el 50% d'aquest cost. Per tant, als treballadors els surt a 4 euros el dinar, un preu molt econòmic que els permet oblidar-se de la carmanyola i menjar variat i sa.

És pràctic i barat...

Per al treballador ho és molt. A més, dinar a l'empresa li permet no perdre tant temps al migdia i plegar més d'hora a la tarda.

I per a les empreses també és una solució cada cop més estesa?

Nosaltres hem anat creixent i la valoració dels empresaris que reben el nostre càtering és molt positiva. De fet, a les empreses que el proven els costa molt canviar, pràcticament no hem tingut cap baixa en aquests anys. Al contrari, anem tenint noves demandes del servei de càtering dels dinars; però no agafem més d'una empresa nova a l'any per poder absorbir bé el volum de feina.

A part de servir dinars a empreses, ofereixen pica-piques i esmorzars per a esdeveniments extraordinaris, oi?

Sí. Quan les empreses tenen algun esdeveniment extraordinari, reunions o visites de directius, ens podem fer càrrec de l'esmorzar. El bàsic són dos minientrepans i dues pastes dolces per persona, suc de taronja natural, aigües petites i termos de cafè i de llet. Però donem resposta a les necessitats del client, si hi vol broquetes de fruita o qualsevol altra cosa.

I a més, l'Ospi té bar restaurant a Sallent i és especialista en càtering per a casaments i altres celebracions. Amb els anys ha anat expandint el negoci i la infraestructura. Quants treballadors té actualment l'Ospi?

Ara mateix tenim una plantilla d'11 treballadors. I en les properes setmanes incorporarem una altra persona per poder assumir el volum de feina de cara a la primavera, amb casaments i altres esdeveniments. Aquesta diversificació del negoci fa que el restaurant obri els migdies de dilluns a divendres i els divendres també al vespre.



