CITTEC, solucions tecnològiques a mida

Necessites solucions tecnològiques per a la teva empresa? CITTEC, Centre Integral de Telecomunicacions i Tecnologies de Catalunya, t'ofereix un servei d'assessorament amb l'objectiu d'identificar les necessitats reals i les prioritats de cada client en temes de connectivitat i seguretat. El gerent de CITTEC, Xavier Moreno, explica que, segons les característiques i el mètode de treball de cada empresa, fan una proposta «totalment personalitzada, orientada a millorar i maximitzar l'eficiència de les seves comunicacions».

Amb seu a Manresa, CITTEC va néixer el 2007 per oferir serveis empresarials, i fer arribar la fibra òptica a gairebé tots els polígons industrials del Bages. A partir d'aquí, segons explica Xavier Moreno, «vam veure la necessitat d'arribar a nuclis de població. Arran de les peticions, vam començar també el desplegament de fibra òptica a zones urbanes sota la marca Soom Fibra. La fibra òptica va permetre a les empreses fer un salt tecnològic molt important, recorda Moreno, ja que «treballaven amb ADSL i connexions molt deficients. Les empreses del Bages, moltes de les quals pimes, estaven molt limitades en l'àmbit tecnològic». L'evolució ha estat molt gran. El món tecnològic ha fet passos de gegant, i ara les empreses treballen amb una connexió mínima de 1.000 megues.



Serveis empresarials

CITTEC dona un servei integral de telecomunicacions a les empreses i parteix de dos pilars fonamentals: disposar d'una bona connexió a Internet i fer èmfasi en la seguretat per tenir les dades protegides. A partir d'aquí, el paquet de solucions s'adapta a l'empresa segons les seves necessitats, «per exemple: si cal una gran centraleta de telefonia amb moltes extensions, o amb dos terminals en tenen prou». La telefonia fixa, la telefonia mòbil, com gestionar la xarxa de telecomunicacions, els servidors, el núvol, els dominis, el mailing, l'antispam... són aspectes que treballa CITTEC, que també garanteix el servei de manteniment i de suport tècnic.



Connectivitat i seguretat

CITTEC té xarxa pròpia de fibra òptica i això els permet, com a tret diferencial, interconnectar diferents seus: «Empreses del Bages que tenen seus fora de la comarca o fora de Catalunya i volen tenir-les comunicades, les hi poden tenir confiant en CITTEC, les unifiquem perquè puguin treballar conjuntament malgrat la distància».

Garantir una bona connectivitat és fonamental per a qualsevol empresa i és un aspecte que els empresaris tenen clar. En canvi, falta consciència en temes de seguretat: «Tot i que les empreses cada cop hi aposten més, a les petites els costa pensar que també poden ser víctimes d'un ciberatac. I sí, poden ser-ne. Hi ha risc i cal protecció», remarca Xavier Moreno. La seguretat és clau perquè contínuament des d'Internet es fan atacs indiscriminats cap a servidors, routers, PC o qualsevol equip que pugui estar connectat al món. «És molt important protegir tota la xarxa interna de l'empresa de possibles atacs d'encriptació de continguts. Treballem amb empreses del Bages que han tingut ciberatacs, per això cal donar valor a la seguretat, per exemple tenir còpies de seguretat del servidor replicat en un altre lloc», assenyala Moreno.



Solucions personalitzades

CITTEC busca oferir la màxima qualitat en els serveis i té una plantilla de 16 professionals que garanteixen l'assessorament, la instal·lació i el suport tècnic de les solucions tecnològiques. Són «del tot personalitzades».

Aquest és un valor afegit de l'empresa CITTEC, el fet de muntar a cada empresa allò que s'ajusta a les seves necessitats reals.

Segons destaca el gerent de CITTEC, Xavier Moreno, «no treballem amb productes genèrics sinó que oferim solucions adaptades a cada empresa».

