«Per a l'empresa és vital invertir en seguretat»

Els ciberatacs augmenten i les empreses corren cada vegada més riscos de ser víctimes de programes maliciosos que encripten les dades dels equips informàtics i no permeten desbloquejar-les si no es paga un rescat. Ets conscient de què representa perdre tota la informació d'un negoci? T'has plantejat les pèrdues que suposa diversos dies d'inactivitat? La conclusió és clara: les empreses han de prendre mesures i invertir en seguretat. Control Group implanta solucions tecnològiques per a empreses i una de les seves línies de negoci és la seguretat.

L'aposta de Control Group per la seguretat és clara. Què ofereixen a les empreses?

La ciberseguretat és una de les nostres línies de negoci i treballem en dos eixos: fomentar el coneixement de la seguretat a les empreses, i fer projectes a mida del client venent la solució més adequada per a cada empresa.



Pel que diu, hi ha desconeixement de la ciberseguretat...

En general, els treballadors de les empreses tenen un coneixement baix de ciberseguretat. Això implica que per exemple puguin rebre un correu electrònic amb un link adjunt que si s'obre vulnera les dades i la informació de tota l'empresa. Això passa sovint, i ha passat també a empreses del Bages. No ens queda tan lluny. Qualsevol empresa, per petita que sigui, cor-re el risc de patir un ciberatac. Per això el coneixement és clau.



Control fomenta el coneixement i dona solucions. Quines?

Fem projectes de seguretat a empreses de totes mides, des de les més petites fins a companyies grans. Cadascuna té unes necessitats diferents i, per tant, el que cal primer de tot és avaluar el risc que tenen els usuaris, els dispositius i els sistemes de la informació en general i orientar sobre quins sistemes seran més eficients. Per exemple, el darrer producte que hem incorporat és un simulador d'atacs. Envia correus electrònics iguals que els fraudulents i analitza qui actua correctament quan rep l'e-mail i qui falla. Això permet conèixer el risc real. A part, una altra funció del simulador és que a la persona que comet un error se li envia una píndola informativa explicant-li què ha fet malament i com hauria d'haver actuat.

D'aquesta manera aprèn mentre treballa i veu quines necessitats tenen en matèria de seguretat. I l'empresa complementa les altres estratègies de formació en cibersegureat. A part d'aquest simulador d'atacs, també fem monitorització de la seguretat perquè les empreses tinguin alertes abans que es produeixin incidències. I altres projectes tradicionals de seguretat i productes com el firewall per protegir el perímetre, també protecció del cloud, etc.



És imprescindible invertir en seguretat?

És vital que les empreses que encara no han invertit en seguretat ho facin. Avui dia, invertir en seguretat és una bona inversió. Sense tenir una mínima partida de diners fixa i controlada en seguretat, pot perillar la continuïtat del negoci si es pateix un ciberatac. De fet els cibercrims augmenten moltíssim i van dirigits a tota mena d'empreses. Totes són susceptibles que els segrestin la informació i s'ha d'evitar. Tot i que no hi ha un sistema que garanteixi un risc zero, és evident que les empreses que no facin res per la seguretat seran les més susceptibles de ser atacades.



Estan conscienciades les empreses?

Creix la sensibilització que cal invertir en seguretat i ha crescut molt el nombre d'empreses que ho fan. Però també és cert que moltes empreses inverteixen en seguretat sense saber quines són les seves necessitats reals, per exemple es pensen que amb un firewall en tenen prou i potser és insuficient; o potser tenen un antivirus i no l'apliquen correctament. Inverteixen en seguretat però no li donen el valor que toca. Nosaltres, a Control, assessorem. Som consultors de seguretat per tal de reduir els riscos d'atacs.



Control Group va néixer el 1979. Estava ubicada al carrer Carrió de Manresa i es dedicava a la papereria. Més endavant va incorporar la secció d'informàtica, i a més donava formacions de contabilitat aplicada a la informàtica, oi?

Així és. Aquests van ser els inicis de Control, i a partir d'aquí vam anar creixent, primer amb el trasllat a una nau a Sant Fruitós de Bages i després expandint-nos per tot el territori. Ara tenim delegacions a tot Catalunya.



Al llarg d'aquests 40 anys l'avenç tecnològic ha estat constant i això ha fet evolucionar l'empresa i adaptar-se als canvis, amb diferents àrees de negoci. El seu departament, el de Seguretat, és el que ha guanyat més projecció?

Sí. Als inicis era un departament d'informàtica tradicional que es limitava a la seguretat informàtica de malware que ni tan sols arribaven per Internet, perquè només era accessible per poques empreses. La seguretat protegia l'arrencada de l'ordinador, on s'emmagatzemaven la majoria de virus, els quals destruïen la informació o bloquejaven l'equip però sense demanar cap rescat. Quan Internet va començar a ser d'ús més general, a principi de la dècada del 2000, és quan es va veure clar que s'havia de reforçar la seguretat perquè anaven sortint nous tipus d'amenaces. A Control vam obrir la nostra línia de negoci de seguretat i a partir d'aquí hem anat creixent, ampliant la nostra cartera de productes i serveis de seguretat i envoltant-nos dels millors experts en ciberseguretat per donar a les empreses la millor protecció.

CONTROL GROUP

93 877 03 03