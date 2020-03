Instagram prova una funció que permet bloquejar o restringir diversos comptes alhora

Instagram ha confirmat que està fent proves amb una nova funció que permet a l'usuari bloquejar o restringir diversos comptes alhora des de la secció de comentaris com a mesura per eliminar el ciberassetjament i el 'bullying' a la plataforma.



Va ser l'experta en enginyeria inversa, Jane Manchung Wong, qui, a través del seu compte de Twitter, va informar de la funció beta de l'aplicació, en què va mostrar un seguit de captures sobre com funcionava.





Instagram is working on letting you block/restrict multiple accounts from your comment sections in a new tool to help mitigating comment abuses pic.twitter.com/vXxBZKPdzD — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2020

En clicar sobre els comptes en la secció 'comentaris', l'usuari pot seleccionar aquells sobre els quals vol executar l'acció. En la part inferior hi apareixen aleshores les opcions 'Bloquejar compte' o 'Restringir compte', i el nombre de comptes que s'han marcat. Després de triar-ne una o una altra, es mostra un missatge que sol·licita que es torni a confirmar l'acció.Unes hores més tard, el compte de comunicacions d'Instagram, va confirmar la informació de Wong. La companyia va explicar que es tracta d'una funció de prova per reduir l'assetjament en línia i que aviat n'arribarien més notícies.Aquesta funció permet a l'usuari bloquejar o restringir diversos comptes alhora directament des de la secció de comentaris. Aquesta és una mesura més per part d'Instagram per reduir el 'bullying' a la seva plataforma.En els darrers mesos han presentat dues noves funcions. La primera és un sistema d'intel·ligència artificial que detecta els comentaris ofensius i envia una notificació a l'usuari perquè reflexioni si vol publicar aquest comentari.L'altra és la funció de restringir, que permet a l'usuari evitar que apareguin comentaris ofensius a la seva publicació, de manera que només pugui veure'ls l'autor.