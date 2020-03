YouTube retira 14 vídeos denunciats pel CAC per promocionar tractaments no científics per curar la Covid-19

YouTube ha trigat només 24 hores a retirar 14 els 16 vídeos denunciats dimecres pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) per promocionar tractaments no científics per curar la COVID-19. Els vídeos, que ja sumaven 343.223 visualitzacions, proposaven productes no aptes per a l'ús mèdic per combatre el coronavirus, banalitzaven la pandèmia i qüestionaven la necessitat de les mesures de protecció, com ara el distanciament social. El president del CAC, Roger Loppacher celebra la "ràpida reacció" de la plataforma i diu que seguiran monitoritzant els continguts que propaguen "desinformació" sobre el virus. Quant als dos arxius que la plataforma ha decidit no retirar per ara, compten 244 visualitzacions en conjunt.

Entre altres continguts, els vídeos denunciats i retirats presentaven suposats investigadors que asseguraven haver trobat un remei a la malaltia i que atribuïen la manca de reconeixement de les autoritats sanitàries als interessos de la indústria farmacèutica, atès que el seu remei seria més barat.

Entre les substàncies que oferien com a efectives per curar la COVID-19 hi ha el clorit de sodi o el diòxid de clor, que, segons asseguraven, cal ingerir o aspirar per acabar amb el coronavirus. La majoria dels vídeos van ser publicats a YouTube el mes de març, i alguns fins i tot després de l'aprovació de l'estat d'alarma.

En ocasions s'utilitzaven diferents eines que pretenen transmetre una imatge formalment científica: un rerefons de la pantalla amb instruments científics, l'ús de conceptes mèdics o de les ciències biomèdiques, i l'aparició amb bata blanca. Finalment, alguns vídeos aportaven adreces de contacte per adquirir els productes recomanat.

El CAC es va adreçar dimecres, 25 de març, a l'empresa propietària de la plataforma, Google, que ha respost amb la retirada de 14 dels 16 vídeos que havien estat denunciats pel Consell. Si s'intenta accedir als continguts retirats apareix el missatge següent: "Aquest vídeo s'ha suprimit perquè infringeix les directrius de la comunitat de YouTube".