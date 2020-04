280 persones del Bages participaran en el primer torneig de FIFA 20 online

Aquest dimecres comença el primer torneig de FIFA 20 que ha aconseguit reunir a 280 persones d'arreu de la comarca amb l'objectiu de gaudir en companyia del simulador de futbol per a consoles número 1 del món. L'impulsor, Xavier Manyosa, es un jove manresà que ha decidit fer més amè el confinament i gestionarà una competició amb gairebé 300 persones inscrites.

El torneig no se sap quants dies durarà, però s'ha adaptat en diferents horaris per tal de poder aconseguir el màxim de persones. S'ha dividit en 56 grups de cinc equips i només passaran a la següent fase els dos equips que aconsegueixin més punts en la fase eliminatòria. No hi haurà cap restricció d'equips i es podrà escollir lliurement el conjunt de jugadors que es vulgui.

Finalment, el manresà ha explicat que no s'esperava una participació tant alta en aquest primer torneig de FIFA 20 online durant el confinament: «Vaig posar el post a Instagram el diumenge i en menys de 48 hores ja hi havien 200 persones que s'hi volien apuntar, ha sigut una bestiesa». El torneig el jugarà tothom des de les seves llars i és completament gratuït. L'únic premi serà passar-ho bé una estona i Manyosa no descarta tornar a fer una altra edició vist l'èxit aconseguit.