Aquests són els 10 videojocs ideals per jugar en família

Els videojocs s'han convertit en els reis del lleure a casa. Ja ho eren abans del confinament decretat a causa del coronavirus: segons l'informe La industria del videojuego en España, publicat per l'Associació Espanyola de Videojocs (AEVI) el 2018, gairebé 17 milions de persones ja jugaven aleshores a videojocs a l'Estat espanyol. I no tots els jugadors són nens.



Els videojocs imprescindibles

Perquè tothom gaudeixi de l'experiència, és important cercar interessos comuns que permetin que pares i fills (o fins i tot avis, si són a casa) connectin i es comuniquin mentre passen una bona estona. Precisament jugar és una activitat transversal, que transcendeix edats i gèneres, de manera que normalment és senzill trobar un punt en comú entre pares i fills. «Acostumen a tenir èxit jocs que siguin accessibles per a qualsevol mena de jugador, que s'entenguin fàcilment i que permetin començar-hi a jugar sense massa explicacions», diu, i afegeix que els videojocs relacionats amb l'esport i els basats en l'estil del joc de taula traslladats al mitjà digital són opcions interessants, encara que els que habitualment tenen més èxit són els jocs musicals que impliquen activitats com cantar o ballar.

Per als qui busquin recomanacions concretes, el director del màster de Disseny i Programació de Videojocs proposa deu videojocs imprescindibles. Entre les propostes hi ha Minecraft, el joc de construcció que combina diversió i aprenentatge, i també la saga Mario Kart, les famoses curses esbojarrades de cotxes, a més de Just Dance o videojocs similars basats en el ball.

Com a opció esportiva, recomana treure el pols a la Wii i fer una mica d'exercici amb Wii Sports o Wii Sports Resort, mentre que per als qui s'estimin més els jocs de taula clàssics portats a la consola Super Mario Party és una bona opció. Els qui busquin originalitat es poden decantar per Overcooked, en què un equip de cuiners ha de preparar plats en escenaris inversemblants, i Keep Talking and Nobody Explodes, en què el jugador ha de desactivar una bomba mentre la resta li dona pistes sobre com ho ha de fer.

A més, tota la saga LEGO de pel·lícules com Harry Potter, La guerra de les galàxies, Jurassic Park, El senyor dels anells, Els venjadors i un llarg etcètera pot resultar molt entretinguda, i també Melbits World, un videojoc en què tots els participants han de guiar uns personatges per un escenari.

Finalment, entre els jocs de taula que tenen una versió digital per a tauleta, consola o ordinador, hi ha Pandemic, en el qual els jugadors són un equip d'especialistes mèdics que han de col·laborar per evitar que una plaga mundial prengui proporcions èpiques. Pandemic ens recorda més que cap altre videojoc una de les premisses bàsiques d'aquests temps: per poder jugar sense riscos cal seguir una recomanació fonamental, que és la de mantenir la distància de separació mínima i les mesures d'higiene amb què ens podem protegir de la COVID-19. Amb l'objectiu que tothom ho tingui present, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la indústria dels videojocs han llançat la campanya #PlayApartTogether, amb la qual animen els usuaris a seguir aquestes pautes per aturar la propagació de la COVID-19.