Mossos alerta dels perills d'aquestes dues aplicacions de videoconferències

Durant aquests dies de confinament s'utilitzen moltes aplicacions per a fer videconferències, com són Skype, Hangouts, Whatsapp, entre d'altres. Però n'hi ha dues que destaquen pel nombre de descàrregues que han aconseguit, que són Zoom i Jitsi, però tenen problemes de vulnerabilitat segons Mossos d'Esquadra.

L'aplicació de videoconferència Zoom té una vulnerabilitat que podria permetre el robatori de credencials, atorgant a ciberdelinqüents privilegis d'administració de Windows. Això es podria realitzar a través de la manipulació dels links que envia l'aplicació, accedint als diferents recursos de l'equip, entre ells el micròfon, càmera, etc. Les videoconferències realitzades mitjançant aquesta plataforma no es troben xifrades i, per tant, són visibles per qualsevol intermediari.

Pel que fa l' aplicació Jitsi, es tracta d 'un programari web de codi obert, amb una protecció per contrasenya feble, sense penalitzar els intents erronis per accedir a reunions. S'ha localitzat i identificat com CVE-2017-5603 una vulnerabilitat específica d'aquesta aplicació.

Les dues aplicacions tenen els seus servidors distribuïts a tot el món (Estats Units, Xina ...), la qual cosa pot comportar riscos, i fins i tot vulnerar el Reglament General de Protecció de Dades Europeu pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, la traçabilitat de la documentació i l'auditoria i control d'accessos.