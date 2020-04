Sony presenta el comandament de la PlayStation 5, DualSense, amb tecnologia hàptica

Sony ha presentat el comandament sense fil de la PlayStation 5 (PS5), anomenat DualSense, que renova el seu disseny en relació amb els models anteriors i incorpora tecnologia hàptica que afegeix "noves i potents sensacions en l'experiència de joc".

DualSense incorpora tecnologia hàptica, que es pot fer servir per a funcions com simular la resistència d'un volant o per als nous gallets adaptables dels botons L2 i R2, que reprodueixen la tensió de carregar i disparar una fletxa, com ha assegurat Sony Interactive Entertainment a través d'un comunicat.

El nou comandament sense fil de PS5 presenta un disseny més arrodonit i menys compacte que el seu predecessor, Dualshock 4, en dos colors --blanc i gris fosc--, i a més a més, s'ha resituat la barra de llum i s'ha modificat l'angle dels gallets per millorar-ne l'ergonomia.

El vicepresident sènior de Planificació i Gestió de Plataformes de Sony Interactive Entertainment (SIE) ha assegurat que s'han "creat i descartat centenars de prototips al llarg d'aquests anys fins arribar al que ara és el disseny definitiu".

El president i director executiu de SIE, Jim Ryan, destaca, de la seva banda, que DualSense "trenca amb la tradició" dels comandaments anteriors de PlayStation, i que representa "el salt generacional" de la següent consola PS5, que es presentarà per Nadal del 2020.

La nova consola de Sony tindrà característiques tècniques com l'arquitectura gràfica RDNA 2 d'AMD, potència gràfica màxima de 10,3 Teraflops i un nou emmagatzematge SSD que permetrà carregar 2GB en 0,27 segons, segons va anunciar recentment la companyia.