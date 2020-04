La Policia adverteix que els pedòfils busquen menors d'edat a TikTok

És l'aplicació de moda a tot el món. Més de 800 milions d'usuaris. A Espanya, TikTok ja és la quarta més descarregada. Almenys tres milions de ciutadans la tenen al mòbil per crear i compartir vídeos divertits i curts amb els quals poden obtenir seguidors.

TikTok és propietat d'una companyia xinesa que prohibeix obertament comportaments d'assetjament o abús cap als menors, tampoc tolera els vídeos de menors nus, però la Policia espanyola ja ha detectat que pederastes i pedòfils han començat a buscar-hi noves víctimes. La inspectora Cecilia Carrión, del Grup 3 de Protecció al Menor de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional, ho explica així: «El problema no són els vídeos que hi pengen els xavals ballant, passant-s'ho bé. Ells no hi donen importància, no hi veuen un sentit sexual. El problema està als ulls d'alguns que ho estan veient. Aquests vídeos de TikTok són un focus perquè aquest tipus de gent busquin, interactuïn amb menors».

Vídeos innocents



L'oficial David Reguero afegeix que «estem veient que alguns pedòfils i els pederastes saben que allà tenen una manera senzilla i ràpida de contactar amb nens. Hem vist casos en els quals alguns es fan passar per menors, contacten amb ells, els diuen que els agraden els vídeos en els quals surten cantant o ballant, els en demanen més... De vegades aquests vídeos innocents de nenes ballant en biquini ja han aparegut en zones fosques d'internet».

Amb un problema afegit, expliquen aquests dos experts de la Policia Nacional, a diferència de Twitter, Facebook i Instagram, que informen cada setmana de tots els incidents d'aquest tipus al Centre Nacional per a Nens Desapareguts i Explotats dels Estats Units (i aquest ho envia després, depenent del seu origen, a policies de tot el món), TikTok, que depèn de la Xina, no subministra aquest tipus d'informació sobre possibles activitats pedòfiles.

Manual d'ús per reduir riscos



Els policies Carrión i Reguero aporten algunes normes bàsiques perquè els menors d'edat puguin espavilar-se en qualsevol aplicació, des de WhatsApp a la creixent TikTok. «Els nens no han de parlar per xarxes socials amb algú a qui no coneguin físicament», recalca l'oficial Reguero. I la inspectora Carrión afegeix: «Mai s'han d'enviar fotos o vídeos a desconeguts. Els nens entreguen la seva confiança molt ràpid. Tendeixen a compartir-ho tot per xarxes socials. No té cap sentit que un adult desconegut entri en contacte per xarxes socials amb un menor. Això ha de fer saltar una alarma al cap del xaval».

Els dos policies defensen que els pares han d'explicar a les criatures que hi ha adults que es fan passar per nens o nenes per enganyar-los i aconseguir fotos o vídeos seus en actituds compromeses que després poden servir per fer-los xantatge. «Els xavals volen ser populars, tenir seguidors, els fa il·lusió que s'hi sumi gent. Això té un perill; s'ha d'anar amb compte. Els pares han d'estar pendents; tens un nou seguidor, no sabem qui és. Se l'ha de tenir, mai millor dit, una miqueta en quarantena, tot i que ens faci mandra. Fixem-nos com escriu els seus missatges, si juga amb dobles sentits, amb indirectes...».