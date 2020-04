Més de 500.000 comptes d'usuaris de Zoom s'han venut al «deep web»

La companyia de ciberseguretat Cyble ha alertat de la presència de més de 500.000 comptes d'usuaris del servei de videotrucades Zoom, les credencials dels quals alguns pirates informàtics venen a fòrums del 'deep web' a partir de 0,002 dòlars.

Aquestes credencials d'usuaris s'han obtingut a través de filtracions antigues, amb les quals els pirates han aconseguit accedir als comptes dels usuaris actuals de Zoom mitjançant tècniques de 'stuffing', segons ha assegurat Cyble en el portal Bleeping Computer.

En aquest sentit, els comptes han començat a aparèixer en aquests fòrums des del passat 1 d'abril, i inclouen informació personal dels usuaris com l'adreça de correu electrònic, contrasenyes, enllaços personals de reunions i el codi HostKey, que permet controlar una reunió.

Entre els usuaris que han resultat afectats per aquest error de seguretat hi ha treballadors de diverses companyies bancàries com Chase i Citibank i algunes institucions educatives com universitats dels Estats Units.