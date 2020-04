Consells per reduir els riscos a les teves videoconferències

Els cibercriminals sempre estan buscant noves oportunitats per a robar dades dels internautes, accedir a la informació de les empreses i, al cap i a la fi, guanyar diners amb tot això. L'actual situació provocada per la Covid-19 els ha obert un ventall de possibilitats i els experts alerten que s'està produint una onada de casos de 'phishing', extorsió, 'ransomware' i intents de bretxes i violació de dades en les últimes setmanes.

L'augment del teletreball i la necessitat de comunicar-se amb els que estimem en la distància han provocat un repunt sense precedents en l'ús de les aplicacions de videoconferències i això suposa un risc, tant per a les empreses com per als usuaris particulars. Encara que no és l'únic objectiu dels cibercriminals, l''app' Zoom ha estat objecte d'alguns dels incidents més destacats en el que va d'any.

"Hi ha diversos riscos que cal tenir en compte. El primer és el de diverses noves vulnerabilitats descobertes en aquesta plataforma: una d'elles podria permetre als hackers robar les contrasenyes de Windows, i altres dues podrien permetre als atacants instal·lar remotament malware en els Macs afectats i espiar les reunions", adverteix José Battat, director general de Trend Micro Ibèria.

Els cibercriminals saben que els usuaris busquen en massa maneres de comunicar-se durant els confinaments dictats pels governs. En crear enllaços i llocs web d'aspecte legítim de Zoom -que està sent una de les 'apps' més utilitzades-, podrien robar detalls financers, propagar 'malware' o recollir números de ID de l''app', la qual cosa els permetria infiltrar-se en reunions virtuals. Un proveïdor va descobrir que s'havien registrat 2.000 nous dominis sol al març, més de dos terços del total de l'any fins ara.

Amb tan sols l'accés a una reunió, els 'hackers' podrien recollir informació corporativa altament sensible o crítica per al mercat, i fins i tot propagar 'malware' a través d'una funció de transferència d'arxius. Aquests problemes a nivell empresarial també poden afectar els usuaris particulars, ja sigui mitjançant robatori de dades personals o accedint a les reunions (a vegades entre menors) per a publicar comentaris ofensius o transmetre contingut inapropiat, per exemple.



Consells dels experts

Des de Trend Micro ofereixen una sèrie de recomanacions de seguretat, que parteixen de qüestions senzilles, com és el fet de tenir les aplicacions sempre actualitzades a l'última versió o "assegurar-se que tots els teletreballadors -en el cas de les empreses- tinguin un programa 'antimalware', inclosa la detecció de 'phishing' instal·lada d'un proveïdor de confiança".

Aplicacions com Zoom també permeten activar un so cada vegada que algú entra o surt de la reunió, de manera que puguem detectar l'entrada de 'intrusos' o, fins i tot, bloquejar la reunió una vegada que hagi començat per a evitar que algú s'uneixi a ella. Una sèrie de trucs que poden ajudar els usuaris a garantir una comunicació segura.

Eines gratuïtes

Alguns proveïdors de solucions de ciberseguretat estan oferint alguns dels seus productes o serveis de manera gratuïta durant la crisi de la Covid-19. És el cas de Trend Micro, que comparteix alguns recursos que pot ajudar a treballar i navegar per la Xarxa de manera més segura durant aquest temps.

Així, qualsevol usuari pot descarregar sis mesos gratis de Trend Micro Maximum Security, un producte de seguretat per a ús domèstic en ordinadors Windows o Mac, així com la versió mòbil, amb una prova gratuïta de seguretat màxima d'un mes a la qual es pot accedir des de la botiga d'aplicacions del 'telèfon intel·ligent'.