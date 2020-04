Els missatges virals de WhatsApp es redueixen un 70% gràcies al límit de reenviaments

El nombre de missatges virals a través de l'aplicació de missatgeria WhatsApp s'ha reduït en un 70 per cent al món després de la introducció del límit a un reenviament per xat.

Amb l'objectiu de prevenir un augment de reenviaments que "pot contribuir a propagar la desinformació", el 7 d'abril WhatsApp va anunciar que els limitaria per reduir els missatges virals. En aquest sentit, la mesura ha començat a tenir resultats i, segons ha confirmat un portaveu de la companyia a Europa Press, "al món hi ha hagut una reducció del 70 per cent del nombre de reenviaments".

"Aquest canvi ha ajudat a mantenir WhatsApp com una aplicació per poder mantenir converses personals i privades", ha conclòs la companyia. No és la primera vegada que WhatsApp pren mesures per reduir la difusió de missatges virals, perquè fa dos anys va reduir la quantitat de vegades que es pot compartir un missatge a més de 20 usuaris.

Això va comportar una disminució del 25 per cent del reenviament de missatges en al món en aquell moment, segons l'aplicació propietat de Facebook.