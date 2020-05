Consells per posar a punt els auriculars sense fils abans de sortir a fer esport

Els auriculars sense fils són un accessori útil pels desplaçaments en transport públic, per anar a treballar o mentre es realitzen rutines d'exercici en el gimnàs, ja que permeten escoltar música o el nostre 'podcast' preferit sense dependre del cable que els connecta al mòbil.

No obstant això, i després de diverses setmanes de confinament per la pandèmia de coronavirus, és possible que hagin acabat abandonats en un racó a l'espera que puguin sortir al carrer de nou. Però encara que no s'utilitzin, cal tenir en compte elements com la bateria o la temperatura del lloc on es guardin perquè segueixin en bones condicions.

Els auriculars sense fils solen comptar amb una bateria de liti, la qual cosa implica que no existeix efecte memòria i podem carregar-los en qualsevol moment. No obstant això, i com assenyalen des de Motorola, és important evitar que es descarregui completament, o podria perdre capacitat de càrrega.

Seguint això, es recomana que la bateria estigui sempre en un nivell de càrrega d'entre el 20 per cent i el 80 per cent per tal d'ajornar la seva vida útil.

Les bateries són sensibles a les temperatures extremes i poden degradar-se amb facilitat. Sobretot, ara que comença a apuntar el bon temps, si els auriculars han estat exposats a altes temperatures, des de la companyia tecnològica aconsellen col·locar-los sobre una superfície fresca.L'ideal, no obstant això, és que els auriculars "estiguin guardats en una funda o estoig", asseguren des de Motorola.

En aquest temps sense ús, cal tenir present la neteja. A més d'acumular bacteris, és probable que s'hagin omplert de pols i brutícia, la qual cosa pot afectar la qualitat del so que emeten.

Una forma "ràpida i efectiva" d'eliminar qualsevol resta de brutícia és extreure els coixinets i passar-los un drap humitejat en aigua amb sabó, com aconsellen des de la companyia. Això mateix és aplicable a la superfície de l'auricular, encara que cal anar més en compte per no danyar-ho.

També és recomanable tornar a llegir les especificacions del producte i les recomanacions del fabricant. D'aquesta forma t'asseguraràs de donar-los l'ús més adequat possible i podràs evitar situacions de risc pel dispositiu, com exposar-lo a la humitat o la pluja quan no és resistent a l'aigua, per exemple.

Finalment, convé que comprovar les actualitzacions del dispositiu. És possible que, després d'un període en desús, els auriculars també comptin amb noves actualitzacions de 'programari'. És recomanable consultar la seva disponibilitat en l'aplicació oficial del fabricador i instal·lar-les, per tal de solucionar possibles problemes, afegir funcions o proporcionar compatibilitat amb altres nous productes.

D'igual forma, des de Motorola aconsellen fer una prova i verificar que la sincronització amb el 'telèfon intel·ligent' roman activa, abans de sortir amb ells.