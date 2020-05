Els millors antivirus per a Windows i Mac

Els programes Avira Free security suit i AVG Antivirus for Mac, tots dos gratuïts, han estat triats com els millors per a ordinadors Windows i Mac, respectivament, en un estudi efectuat per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

Els programes antivirus presenten una efectivitat mitjana del 67 per cent a l'hora de bloquejar les amenaces del tipus 'phishing', segons la recerca, que ha abastat 23 antivirus per a Windows i 9 per al sistema operatiu Mac d'Apple. Entre la mostra de 'programari' de Windows, l'antivirus que va aconseguir uns millors resultats pel gratuït Avira Free security suit, amb un 87 per cent de detecció de 'phishing'.

Per part seva, en l'ecosistema d'ordinadors d'Apple el millor acompliment va ser per al programa també gratuït AVG Antivirus for Mac, que va aconseguir detectar el 93 per cent de les amenaces de 'phishing'.

Tots dos destaquen tant en detecció de fitxers infectats i pàgines web amb 'malware' com en les mesures 'antiphishing'. L'únic apartat on fallen és en detectar el 'malware' en memòries USB quan l'ordinador no està connectat a internet, però això passa amb tots els antivirus, gratuïts o de pagament, segons l'estudi d'OCU.

No obstant, "ni el millor dels antivirus garanteix una protecció absoluta", com ha advertit l'OCU, que recomana mesures de protecció als usuaris com activar l'autenticació de doble factor, utilitzar un gestor de contrasenyes, desconfiar de les ofertes massa bones i evitar, en la mesura que sigui possible, els webs desconeguts i les xarxes wifi públiques.