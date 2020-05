L'any 2023 hi haurà 29.300 milions de dispositius connectats a Internet

L'any 2023 hi haurà 29.300 milions de dispositius electrònics connectats a Internet en el món, i la meitat d'ells seran objectes de la Internet de les Coses (IoT), segons l'últim informe realitzat per Cisco, coincidint amb la celebració del Dia mundial d'Internet aquest diumenge 17 de maig.

A l'actualitat, prop de 3.700 milions de persones encara no tenen accés a Internet, però s'espera que l'any 2023 aquesta bretxa digital s'hagi reduït i que dues de cada tres persones en el món puguin connectar-se a la Xarxa de xarxes fins arribar als 5.300 milions d'internautes.

Portar Internet als quals actualment estan desconnectats suposaria beneficis a nivell econòmic, ja que afegiria 6.700 milions de dòlars a l'economia global i treuria 500 milions de persones de la pobresa.

En el seu informe 'The Role of Technology in Powering an Inclusivament Future', Cisco assenyala tres barreres principals en la bretxa digital: connectivitat, accés a Internet assequible i competències digitals.Encara que l'accés a Internet es considera una necessitat bàsica, només el 35 % dels països en vies de desenvolupament té un accés a la Xarxa generalitzat, enfront del 80% dels desenvolupats.

Igualment, les dones tenen fins a un 50% menys de probabilitats d'estar connectades a Internet que els homes. I el 87,5% del contingut en línia només està disponible en un de cada deu idiomes.

A part de la connectivitat, l'ONU fixa com a Internet assequible un cost del 2 per cent sobre els ingressos mensuals per una connexió d'1 Gigabyte de dades. No obstant això, la majoria de la població no connectada viu en la pobresa i no pot pagar-ho.

Moltes persones no connectades tampoc saben utilitzar dispositius digitals, aplicacions de comunicació i xarxes. Encara que el 90% de les ocupacions ja requereixen competències digitals bàsiques, el 23% dels adults de tot el món no saben llegir ni escriure en format digital, un analfabetisme quatre vegades més probable en dones que en homes.

"La pandèmia mundial ha emfatitzat encara més la bretxa digital a nivell social, regional i empresarial", destaca Andreu Vilamitjana, director general de Cisco España, en un comunicat de la companyia.