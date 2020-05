Els millors trucs per dominar TikTok

El món de les xarxes socials avança a una velocitat vertiginosa. El que avui és tendència a pocs anys o mesos ja podria ser substituït per una cosa nova. Per això, per a molts resulta complicat mantenir-se a l'última i seguir el ritme que normalment marquen els adolescents i joves en aquest àmbit.

En els últims mesos la xarxa social TikTok ha patit una autèntica febre pels vídeos curts. L'aplicació ha superat a Facebook i a Instagram en nombre de descàrregues. L'eina ofereix nombrosos efectes i filtres que permeten donar un toc molt original i divertit als nostres vídeos. Però, per a poder treure-li tot el suc a l'app de moda necessitem conèixer els secrets que amaga.

Per a ajudar a iniciar-te a TikTok, reunim en aquest article cinc trucs per a posar en pràctica i millorar en les nostres habilitats:



Utilitza transicions

Les transicions són una eina molt emprada en TikTok que aporta dinamisme als nostres vídeos. Són gestos que s'utilitzen de fons per a realitzar canvis de preses.

Mescla diversos filtres en un mateix vídeo

TikTok ofereix la possibilitat d'utilitzar diferents filtres en un mateix vídeo. Així, podem aconseguir l'efecte que mitja pantalla sigui de color i l'altra en escala de grisos, per exemple. Per a realitzar-ho, podem posar un filtre i començar a gravar prement i mantenint el botó amb aquesta funció. Després, deixem de gravar, canviem el filtre i tornem a gravar. Així, aconseguirem uns efectes que ens donaran molt joc.



Juga amb el zoom

Per a donar una sensació d'inestabilitat, alegria o descontrol, entre altres, podem utilitzar els canvis bruscos del zoom. Per exemple, si volem transmetre el frenesí que es viu en una festa divertida podem augmentar i disminuir la distància focal al ritme de la música. Per aconseguir-ho, hem d'apretar el botó de gravar i, sense aixecar-lo, lliscar de dalt a baix.



Conversa amb tu mateix

Un dels trucs més originals que ha popularitzat l'aplicació de moda ha estat el dels vídeos en els quals es pot veure a una persona parlant amb si mateixa. Així, l'espectador veurà a la mateixa persona en dos llocs alhora i al mateix temps. Per aconseguir-ho, primer hem de gravar un clip amb TikTok i publicar-lo de manera privada. Després, pressionem sobre la icona dels tres punts per a obrir el menú del vídeo i seleccionem l'opció 'Duo'. Llavors hem de triar la part del clip en específic on aplicar l'efecte. Ho farem successivament, aplicant el filtre vídeo per vídeo fins aconseguir una reproducció contínua.



Aprofita les diferents velocitats

Qui ha dit que un vídeo hagi de tenir una mateixa velocitat? A TikTok està permès i és divertit alterar la velocitat d'un mateix clip. Així, podem començar a càmera lenta i després passar a càmera ràpida per a tornar a acabar a una velocitat menor. És important que tingui un sentit i que serveixi per emfatitzar alguna cosa o transmetre alguna sensació concreta. Per a dur-ho a terme, premem el botó de gravar i anem desplaçant la barra de la velocitat.



(Bola extra) Reacciona que està de moda

Altra de les funcions que permet aquesta app i que està causant furor és la de reaccionar a contingut d'altres usuaris. Es tracta d'una acció similar a la de duo, però el format no és el mateix. Així, el vídeo al qual reaccionem es veurà com a principal i el nostre apareixerà en una de les cantonades superiors. Per aconseguir-ho, accedim al vídeo al qual vulguem reaccionar i premem sobre la tecla 'Compartir' i després a 'Reaccionar'. Així, s'obrirà una pantalla en la qual podràs gravar amb el teu vídeo en petit i l'altre de principal.