L'eina que permet fer «jailbreak» a totes les versions d'iOS

El grup de 'hackers' Unc0ver ha publicat una eina que permet fer 'jailbreak' a totes les versions del sistema operatiu mòbil iOS des de l'onzena fins a la més recent 13.5, basada en una vulnerabilitat no coneguda per la companyia.

El procés de 'jailbreak' permet trencar algunes de les limitacions del sistema operatiu mitjançant un 'kernel' modificat per a poder accedir al control complet del sistema, la qual cosa pot afectar la seguretat del dispositiu. Apple va posar mesures a l'ús d'eines de 'jailbreak' amb iOS9, quan va introduir la funcionalitat 'rootless'.

Unc0ver ha explicat a Wired que la seva eina no impedeix l'ús de serveis oficials d'Apple com iCloud, Apple Pay o iMessage i que tampoc afecta a la privacitat de l'usuari ni a la seguretat del dispositiu.

Assenyalen, a més, que la seva eina es basa en una vulnerabilitat de dia zero localitzada en el kernel de iOS, que no ha estat notificada a la companyia i que no compta amb pegat per a corregir-la. La disponibilitat d'una actualització dependrà del que tardi Apple a identificar la vulnerabilitat.

En aquest cas, l'eina es pot utilitzar en les versions des de iOS 11 fins a 13.5, que Apple va distribuir recentment.