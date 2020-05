Un estudi revela quantes hores has passat fent ús del mòbil durant el confinament

Els usuaris espanyols han augmentat 2 hores i 18 minuts l'ús diari del seu telèfon mòbil durant el confinament respecte a períodes anteriors al coronavirus, segons un estudi de la companyia de telefonia mòbil Wiko.

L'estudi revela que el 78,9% dels espanyols ha augmentat el seu consum durant la crisi sanitària i, entre els motius principals de l'augment, gairebé la totalitat dels enquestats (92,3%) ha assenyalat la possibilitat de mantenir el contacte amb familiars o amics.

Per trams d'edat, els joves de 18 a 24 anys són els que més han augmentat el seu ús, fins a una mitjana de 4 hores més al dia, seguits per la franja de 25 a 34 anys amb un increment mitjà de 3 hores i 17 minuts al dia.

L'informe de la companyia de telefonia revela, a més, que els usuaris han recorregut al seu telèfon mòbil per obtenir informació actualitzada sobre l'alerta sanitària (71,2%), buscar entreteniment i distracció en xarxes socials (67%) o escoltar música (62,7%). A més, també han destacat altres motius com jugar (57,9%), veure sèries o pel·lícules (40,7%), practicar esport (34,5%) o formar-se en una disciplina nova (32,1%).

En concret, el 62,6% dels enquestats s'ha descarregat alguna aplicació (app) durant el confinament, per la qual cosa la mitjana general de descàrrega s'ha situat en 3,06 apps per persona.

No obstant això, aquest percentatge augmenta en el cas de la franja d'edat entre 18 i 24 anys, on més del 81% admet haver descarregat una aplicació en aquest període, la qual cosa suposa una mitjana de 5,27 aplicacions descarregades per persona en aquest tram d'edat.

Entre les aplicacions més descarregades encapçalen la classificació les plataformes per realitzar videotrucades (28,4%), accedir a jocs (23,9%), practicar esport (19,6%) i les que permeten veure sèries o pel·lícules (18,9%).

D'altra banda, l'estudi de Wiko revela que el 31,7% dels espanyols ha compartit informacions "sense estar segur de si es tractava d'una font fiable" (31,7%), mentre que el 41,6% ha compartit "només contingut de contactes de confiança o fonts oficials" i el 26,6% no ha compartit res.