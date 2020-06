La catalana Petoons Studio aconsegueix en menys de 9 hores els 15.000 euros de finançament pel seu nou videojoc

La catalana Petoons Studio ha aconseguit en menys de 9 hores els 15.000 euros necessaris per finançar el seu nou videojoc, 'Curse of the Sea Rats'. A través de la plataforma de micromecenatge nord-americana Kickstarter, el projecte de l'estudi Peetons va superar el 100% del finançament sol·licitat el mateix 2 de juny i ara ja frega els 45.000 euros quan encara falten 25 dies per a la finalització de la campanya. 'Curse of the Sea Rats' està previst que surti al mercat l'abril del 2021 i és un videojoc inspirat en el gènere metroidvania, amb animació 2D feta a mà combinada amb entorns 3D. Es basa en el naufragi d'un vaixell a la costa d'Irlanda el 1777, on els supervivents s'han convertit en rates per culpa d'un encanteri de bruixeria.

'Curse of the Sea Rats' estarà disponible per a les consoles Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One i Steam. Tindrà versions en català, espanyol, anglès, francès, alemany, italià, i també rus i japonès (ja que ha superat els 30.000 euros de finançament). Es podrà jugar de forma no-lineal i comptarà amb multijugador cooperatiu local, de fins a quatre jugadors. Petoons Studio, fundat a Barcelona el 2017, es va estrenar aconseguint el PlayStation Award 2018 de videojocs per a nens amb el videojoc familiar Petoons Party, actualment disponible per a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One i PC.