Google Maps informarà d'aglomeracions en el transport públic per covid-19

El servei de mapes digitals i navegació Google Maps va anunciar aquest dilluns la introducció d'una sèrie d'eines addicionals per facilitar la mobilitat durant la desescalada del confinament per Covid-19, entre les quals una que informa d'aglomeracions en el transport públic.

A partir d'avui mateix, quan un usuari planegi un viatge en transport públic a Google Maps, rebrà informació relativa a quines són les hores de més aglomeracions i a si en aquell moment una estació de tren, metro o autobús concreta es troba més o menys plena de l'habitual.

La idea és ajudar a planificar viatges que compleixin amb les mesures de distanciament interpersonal encara vigents a moltes parts del món, i la informació es recollirà d'usuaris que hi siguin o hagin sigut en aquest lloc concret i hagin donat el seu consentiment a què les seves dades siguin recollits i tractats de manera agregada i anònima.

A més, la popular aplicació de navegació també inclourà als seus mapes i direccions alertes sobre restriccions a la mobilitat (com creuar d'una regió a una altra) i sobre requeriments específics per la pandèmia (com, per exemple, si és obligatori portar mascareta a l'autobús).

Una altra de les novetats és que es proveirà d'informació addicional per a la recerca sobre com arribar a un centre en què es facin proves mèdiques de Covid-19, com si és necessari acudir amb cita prèvia.

La majoria d'aquestes eines estaran disponibles des d'avui mateix o en les pròximes setmanes a Espanya, a més d'a l'Argentina, Colòmbia, Mèxic, Brasil, EUA, Regne Unit, França, Bèlgica, Índia, Tailàndia, Països Baixos i Austràlia, i l'empresa va explicar que més endavant preveu estendre-les a altres llocs.

A finals de maig, Google i el seu rival Apple van llançar conjuntament una tecnologia que permet a les autoritats sanitàries de tot el món crear aplicacions de rastreig de contactes davant d'infeccions de Covid-19 compatibles amb Android i iPhone.

Es tracta d'una interfície de programació d'aplicacions (API) compatible per a Android de Google i iOS d'Apple, que pugui servir de base a Governs i responsables de Sanitat per llançar les seves pròpies aplicacions d'ús a nivell nacional.