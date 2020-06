Així és la PS5: vertical, blanca i negra i amb comandament DualSense

La multinacional japonesa Sony va presentar aquest dijous en un esdeveniment digital la seva nova videoconsola, la PlayStation 5 (PS5), que se sosté en vertical, té un elegant disseny blanc i negre i va acompanyada d'un comandament DualSense per explotar al màxim la tecnologia hàptica.

L'empresa nipona va mostrar per primera vegada imatges de la consola després d'haver dedicat més d'una hora a exhibir la cartera de videojocs que l'acompanyarà durant aquest any i principis del pròxim, que inclouen, entre molts d'altres, Spider-Man: Miles Morales, GTA V, Gran Turismo 7, NBA 2K21, Hitman III i Oddworld: Soulstorm.

«Aquesta és la transformació generacional més gran que la indústria hagi vist mai. Aquestes experiències transformaran la manera de veure, jugar i sentir els videojocs», va prometre durant la presentació el president i conseller delegat de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. De moment, es desconeix encara quin serà el preu de la PS5 i la data exacta del seu llançament.

A temps per a la campanya de Nadal



La PS5 arribarà al mercat a temps per a la campanya nadalenca del 2020 i presenta com a principals especificacions tècniques un processador de vuit nuclis AMD Zen 2, una GPU AMD RDNA i una SSD amb 825 GB d'emmagatzemament i un rendiment de 5,5 GB per segon.

Respecte als gràfics i sons, la consola de Sony pot reproduir qualitat d'imatge 8K, 4K a 120 Hz i àudio 3D.

Des de Sony també van explicar que la videoconsola sortirà al mercat en dues versions: un model estàndard i un de màquina digital acompanyat d'una càmera tridimensional.

Quant als jocs, la companyia va exhibir una barreja de sagues clàssiques amb títols més nous i produccions independents, amb diversos minuts dedicats a cada un i sense gairebé intervencions dels presentadors, deixant que els jocs «parlessin per si mateixos», com van prometre a l'inici de l'esdeveniment.

Un Spider-Man de raça negra



Una de les sorpreses de la jornada va ser el videojoc d'Insomniac, Spider-Man: Miles Morales, en què l'heroi aràcnid és de raça negra i que sortirà a finals del 2020. En els minuts que es van mostrar durant la presentació d'aquest dijous, l'home aranya va aparèixer saltant entre gratacels, donant puntades de peu a la cara als seus rivals i salvant una noia.

Una altra de les novetats va ser l'última entrega de l'univers Oddworld, Oddworld: Soulstorm, en què el protagonista, l'Abe, lidera la resta de mudokons en el transcurs de multitud d'aventures, cada una més perillosa que l'anterior.

Va destacar entre els clàssics l'última entrega del joc d'acció Grand Theft Auto, GTA V, que arribarà a la consola de Sony el 2021 «expandit i millorat» i que els qui hagin comprat GTA V per a PlayStation 4 podran actualitzar de manera gratuïta.

Els clàssics, sempre presents



També servint-se del magatzem de clàssics, la PS5 comptarà amb el favorit dels amants de les curses automobilístiques, Gran Turismo, amb la setena entrega de la saga, Gran Turismo 7.

Quant a l'entreteniment per a tota la família, la nova consola de Sony comptarà amb Ratchet and Clank: Rift Apart i Sackboy: A Big Adventure, que prometen treure el màxim partit a tot el potencial gràfic i de jugabilitat de la PS5.

Els amants dels videojocs d'esports també van tenir el seu espai en la presentació d'aquest dijous, amb l'NBA 2K21, presentat per la versió digital del jugador de bàsquet dels Pelicans de Nova Orleans Zion Williamson.

Les aventures de l'agent 47



Un altre dels títols més interessants que acompanyaran la PS5 en el seu aterratge és Hitman III, la tercera entrega de les aventures de l'agent 47 i que el desenvolupador IO Interactive va assegurar que posarà fi a la sèrie.