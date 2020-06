Instagram prioritza les fotos amb poca roba

L'algoritme de la xarxa social Instagram dona prioritat de difusió a les imatges de dones i homes amb poca roba, segons una investigació del diari digital 'Mediapart' en col·laboració amb la Xarxa Europea de Periodisme de Dades i Algorithm Watch.

Els autors de l'estudi, publicat aquesta setmana, conclouen que una fotografia d'una dona en roba interior o en banyador es mostra 1,6 vegades més que la mateixa imatge però amb més roba, taxa que és 1,3 vegades superior en el cas dels homes.

Instagram, plataforma per compartir fotografies, que va adquirir el 2012 el gegant nord-americà Facebook i utilitzen 138 milions d'europeus, entre ells 18 milions d'espanyols, també té en compte el color de la pell de les persones que apareixen a les imatges, afegeixen.

A partir de l'estudi d'una patent d'algoritme registrada el 2015 per dos empleats de Facebook, que permet comprendre a quines fotografies acorda o denega Instagram més visibilitat, s'han analitzat 2.400 continguts -amb 1.737 imatges- publicats entre febrer i maig d'aquest any.

L'esmentada patent mostra que la plataforma avalua automàticament cada imatge penjada al web i li atribueix una "puntuació de compromís" (engagement) en funció de les possibilitats que els usuaris de la xarxa social interactuïn amb el contingut.

"La patent estableix específicament que el gènere, l'ètnia i l' estat de nuesa de les persones a la foto es pot utilitzar per computar les mètriques d'interacció", en funció de bandes de color que relaciona amb el color de la pell, indiquen els autors de l'estudi, liderat pels periodistes Judith Duportail i Nicolas Kayser-Bril.

Els investigadors van treballar amb 26 voluntaris que van fer servir aplicacions informàtiques per a demanar informació dels continguts visionats, d'un total de 2.400 publicacions de 37 persones de 12 països diferents que utilitzen professionalment Instagram per anunciar les seves marques, especialment en sectors com l'alimentació, el turisme, l'esport, la moda o la bellesa.

Els programes instal·lats s'obren automàticament aquesta xarxa social a intervals regulars de temps i analitzen quins continguts apareixen en el "top-ten" mostrats als voluntaris, el que proporciona "una visió general del que la plataforma consideren més rellevant per a cada voluntari".

Les publicacions que contenien fotos de dones en roba interior o en bikini tenien un 54% més de possibilitats d'aparèixer al mur dels voluntaris i les d'homes amb el tors nu un 28% més, mentre que les de paisatges o menjar tenien un 60% menys d'opcions de ser promocionades per la filial de Facebook.

Més enllà d'altres consideracions ètiques, els autors subratllen l'impacte econòmic que aquestes pràctiques poden tenir per a usuaris que utilitzen Instagram professionalment sense haver estat informats correctament de les variables per les quals la xarxa social difon més una imatge.

Tot i això, reconeixen que és possible que la variable de nuesa no s'apliqui a tots els usuaris de la xarxa social, ja que Instagram oferia contingut més divers a "un petit percentatge" dels voluntaris de l'estudi.

"És probable que l'algoritme d'Instagram afavoreixi la nuesa en general, però que la personalització o altres factors limitin aquest efecte per a alguns usuaris", diuen els autors, que assenyalen que sense accés als servidors interns de Facebook "sempre serà impossible arribar a conclusions definitives".

La xarxa de Mark Zuckerberg, matriu d'Instagram, no ha respost a les preguntes concretes plantejades pels periodistes, sobre una investigació que considera "imperfecta" a causa que no s'ha realitzat a gran escala. "Classifiquem les publicacions en el seu mur 'feed' segons el contingut i els comptes en què ha mostrat interès, no en base a factors arbitraris com la presència de vestits de bany", ha indicat Facebook.