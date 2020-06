La veu en espanyol de Google Maps es renova

L'aplicació Google Maps ha canviat la veu que utilitzava en la seva versió en espanyol per a donar indicacions de navegació i ha passat a utilitzar una nova, també femenina però que deixa de sonar tan robòtica com abans.



Fins ara, Google Maps utilitzava una veu fememina per a donar les instruccions a l'hora de navegar que deixava sentir el seu caràcter robòtic, una cosa que s'apreciava especialment per les vocals allargades al final de les frases i en la seva entonació.





??? Sube el volumen ???

Esta actualización de @GoogleMaps te va a sonar diferente. pic.twitter.com/wEo3zbNSfj — Google España (@GoogleES) June 24, 2020

Google ha publicat en el seu compte oficial de Twitter a Espanya un missatge de comiat per a la seva veu antiga i, que dóna les indicacions de la ruta sense sonar de manera robòtica.La nova veu de Google Maps en espanyol soluciona el problema de les vocals allargades al final de frase i proporciona una entonació més suau i similar a la de la parla natural de les persones.