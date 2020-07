Els millors gadgets tecnològics pels infants a l'estiu

Amb l'estiu, a més de la calor, arriben les llargues hores de llum i el temps lliure després d'estar 98 dies en estat d'alarma com a mesura per a prevenir la propagació del nou coronavirus. Durant el confinament, els menors d'edat han tingut molt temps lliure -després de seguir les seves classes a distància- i ara, després de la fi de les classes 'online' i l'arribada de les vacances, tindran fins i tot més.

Existeixen diversos 'gadgets' amb els quals els nens poden gaudir de la tecnologia d'una forma controlada i amb els quals, a més d'entretenir-se, poden aprendre. T'oferim algunes de les millors opcions perquè els infants gaudeixin durant els mesos d'estiu.



Audiollibres

Els audiollibres poden ser una alternativa educativa per als infants que enforteix la seva imaginació a partir de les històries que escolten, a més de permetre el desenvolupament d'habilitats com l'alfabetització.

El contacontes interactiu Sikii 'La meva Fàbrica d'Històries' és un dispositiu sense pantalla i sense ones amb el qual els nens poden gaudir d'una forma diferent dels contes.

Al no tenir pantalla, els nens poden desenvolupar la seva imaginació, ja que no veuen imatges de referència que puguin condicionar-la.

Amb Sikii 'La meva Fàbrica d'Històries', disponible per 69,90 euros, els nens poden triar entre diferents personatges, escenaris i objectes que van creant diferents històries, fent als més petits partícips d'aquestes.



Robots

Per als fanàtics de la robòtica està Robot Edison, un cotxe amb el qual els nens poden aprendre a programar i que a més és compatible amb peces de LLEC.

El robot Edison, que pot comprar-se per un preu de 46,70 euros, té una gran varietat de funcions, des d'esquivar objectes, seguir línies d'un recorregut i fins i tot veure i sentir gràcies als sensors que té instal·lats.

Gràcies a aquests sensors, el robot Edison pot moure's en escoltar el so d'una picada de mans i detectar la llum. A més compte amb diferents nivells de llenguatge per a programar basat en blocs, Python o llenguatge híbrid.

Una altra proposta és el Kit de robòtica programable SPC Apitor Superbot (79,90 euros). Inclou més de 400 peces, una unitat de control amb quatre llums led multicolor, dos sensors infrarojos i dos motors per a construir 18 robots predissenyats o crear construccions pròpies.



Rellotges intel·ligents

Són molts els infants que volen tenir un 'smartwatch' i existeix una gran varietat d'ells dissenyats perquè els més petits puguin consultar l'hora, desbloquejar medalles mentre fan esport, organitzar les seves tasques o mesurar els seus passos.

Ara per a l'estiu també hi ha rellotges intel·ligents per a nens que són resistents a l'aigua, per la qual cosa no hauran de treurese'l per a banyar-se a la piscina o anar a la platja.

Un d'ells és Garmin Vivofit Jr 2 que té diferents dissenys inspirats en els personatges favorits dels més petits com Star Wars, princeses Disney, Spiderman o Frozen.

Garmin Vivofit Jr 2, disponible per 89,99 euros, inclou una bateria amb una autonomia de més d'un any, per la qual cosa no és necessari preocupar-se per carregar-lo. Aquest rellotge intel·ligent permet afegir recordatoris com el raspallat de les dents i realitza un seguiment dels 60 minuts d'activitat diària recomanada, entre altres coses.

A més, aquest 'smartwatch' compta amb una aplicació amb la qual els pares poden accedir a les eines d'administració de tasques de recompenses.

Fitbit Ace 2 és un altre rellotge intel·ligent dirigit a nens a partir de sis anys i compta amb un disseny resistent. Aquest 'smartwatch' també pot utilitzar-se mentre els nens es dutxen o es banyen en la piscina, ja que pot submergir-se fins a 50 metres de profunditat.

Quant al disseny, Fitbit Ace 2, està disponible per 69,95 euros en tres tonalitats diferents, té una corretja de silicona que s'ajusta a la nina dels nens i una bateria que dura almenys quatre dies.

A més, aquest dispositiu monitora els minuts d'activitat i els passos dels nens i ofereix insígnies als nens per a motivar-los a fer exercici. També pot vincular-se a un telèfon intel·ligent o a través d'un compte infantil de Fitbit.



Tauletes per a infants

Una de les tauletes dissenyada per als més petits és SoyMomo Tauleta Lite, que està disponible per 79,99 euros en dos colors: rosa i blau.

Aquest model té una pantalla de set polzades, sistema operatiu Android, 1 GB de memòria RAM i 16 GB d'emmagatzematge intern. A més inclou una fongui protectora de silicona.

La SoyMomo Tauleta Lite té un sistema d'Intel·ligència Artificial (IA) que detecta continguts virals o d'adults. En detectar aquest tipus de continguts, la pantalla es bloqueja i envia una notificació als pares a través d'una aplicació.

A més, aquest model permet que els pares desbloquegin les aplicacions que considerin segures per a l'ús protegit per part dels seus fills, així com configurar uns horaris d'ús.

La tauleta Laika de SPC (59,90 euros) també està pensada per a infants, amb la seva disponibilitat en colors alegres i la seva grandària manejable de 7 polzades. És també un equip resistent i lleuger, que integra una càmera frontal per a fer videotrucades.