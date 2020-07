Aquest és el truc per evitar la publicitat a Youtube sense instal·lar cap programa

El confinament ha disparat el consum de vídeos en Youtube un 55% i actualment té 8 milions d'usuaris únics d'audiència a Espanya, segons un estudi realitzat pel grup de mitjans 2btube. No sols hi ha cada vegada més consumidors d'aquests vídeos en la coneguda plataforma sinó que també hi ha més persones que s'animen a ser youtubers per a tenir una via d'ingressos per la publicitat.

A qui no li ha passat que ha deixat de veure un vídeo pels múltiples talls publicitaris? Es tracta d'una pràctica que realitzen alguns d'aquests creadors de continguts de Youtube i que molesten a molts internautes. Si ets un d'ells, hi ha un "truc" amb el qual evitar aquests anuncis i en el que no fa falta instal·lar cap programa AdBlocker. No obstant això, només funciona amb la versió d'ordinador de la plataforma, per la qual cosa no et servirà si visualitzes els vídeos en el mòbil.

El truc és molt simple i només cal col·locar un punt després del "com" de la URL. Per exemple, la URL del videoclip "Uptown Funk" de Bruno Mars (https://www.youtube.com/watch?v=opf0ybxqdm0) quedaria així per a no veure la publicitat: https://www.youtube.com./watch?*v=*OPf0YbXqDm0 Mitjançant aquesta senzilla i sorprenent forma aconseguiràs treure els anuncis que interrompen la reproducció dels vídeos.

Tal com afirma un usuari a Twitter, aquest "truc" es deu a una fallada de Youtube que ha oblidat "normalitzar el nom del host" i "com a resultat el contingut es continua oferint, però el nom del host no coincideix amb el cercador, per la qual cosa no hi ha cookies ni CORS (Intercanvi de recursos d'origen creuat)".

És molt possible que els enginyers de Youtube solucionin aquest "problema" en els pròxims dies però, mentrestant, pots reproduir els vídeos sense publicitat mitjançant aquest senzill truc.