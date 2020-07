TikTok suspèn la seva activitat a Hong Kong

La popular aplicació de vídeos curts xinesa TikTok va anunciar que en els pròxims dies deixarà d'operar a Hong Kong després de l'entrada en vigor de la nova llei de seguretat nacional que la Xina ha promulgat per al territori, informa avui el diari local 'South China Morning Post'.

«Després dels últims successos, hem decidit posar fi a les operacions de l'aplicació TikTok a Hong Kong», va indicar un portaveu de la xarxa social, citat per aquest mitjà, que pronostica que el programa deixarà d'estar disponible per descarregar a les botigues d'Apple i Google al llarg d'aquesta setmana.

Així doncs, ByteDance, la companyia xinesa propietària de TikTok, es converteix en la primera empresa d'internet que es retira de Hong Kong després de l'aprovació de la nova llei, que dona poders a la policia per obligar-les a col·laborar en les investigacions.

I Hong Kong serà el segon mercat en el qual TikTok deixi d'operar, després d'haver sigut bloquejada a l'Índia juntament amb desenes d'altres aplicacions xineses, al considerar Nova Delhi que representen una amenaça per a la seva sobirania digital, una cosa que podria costar-li fins a 6.000 milions de dòlars (5.326 milions d'euros) en ingressos.

Així mateix, el secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, va indicar que Washington s'està plantejant restringir l'accés dels seus ciutadans a aquesta aplicació.

El conseller delegat de la divisió xinesa de ByteDance, Zhang Nan, ha afirmat avui que la versió local de TikTok, Douyin, continuarà funcionant per als usuaris hongkonguesos.

Malgrat que no està disponible a les botigues d'aplicacions a Hong Kong i que ByteDance no té plans de moment de fer que ho estigui, hi ha usuaris hongkonguesos que la descarreguen des de la Xina continental i la utilitzen.

TikTok compta amb uns 150.000 usuaris a l'antiga colònia britànica, segons dades de l'empresa del mes d'agost passat.

Importants firmes del sector com Facebook, WhatsApp, Twitter i Telegram ja han anunciat que deixaran temporalment de processar les peticions de dades dels seus usuaris per part de les forces hongkongueses de seguretat, mentre avaluen l'impacte de la llei de seguretat.

La nova normativa ha donat poder a la policia per portar a terme batudes sense ordre judicial, ordenar companyies d'internet que eliminin continguda o confiscar els seus equips, així com a reclamar informació a «grups polítics» que operin a la ciutat.

L'incompliment podria portar multes de fins a 100.000 dòlars hongkonguesos (12.900 dòlars, 11.440 euros) i penes de fins a dos anys a presó, segons els últims detalls de les regulacions, publicats a última hora de dilluns pel Govern local.

TikTok ha hagut de fer front a acusacions d'operar sota el control de Pequín, per la qual cosa la decisió de la companyia de deixar d'operar a Hong Kong després de l'aprovació de la llei obeiria a un intent de millorar la seva imatge en aquest sentit.

L'empresa ha assegurat que mai cediria dades dels seus usuaris a les autoritats xineses i que aquestes tampoc li han sol·licitat mai cap dada.