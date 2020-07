L'exposició als dispositius mòbils no s'associa amb alteracions del volum de cervell en adolescents, segons un estudi

Un equip de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha conclòs que l'exposició als dispositius mòbils no s'associa amb alteracions del volum del cervell en adolescents. L'ISGlobal ha realitzat el primer estudi epidemiològic que explora la relació entre diferents dosis de camps electromagnètics de radiofreqüència amb els volums cerebrals de més de 2.500 adolescents holandesos. Els resultats han descartat un vincle, tot i que suggereixen una possible associació entre l'ús dels dispositius per navegar per internet amb connexió wifi i un menor volum del nucli caudat del cervell, que intervé en la memòria i la coordinació de moviments.

La majoria dels estudis anteriors han avaluat l'associació entre les diferents fonts per separat de camps electromagnètics de radiofreqüència (CEM-RF) i el desenvolupament del cervell, sense trobar associacions clares. La recerca de l'ISGlobal, publicada a la revista 'Environment International', es va proposar analitzar les alteracions en els volums cerebrals amb un enfocament integradors de diverses fonts d'aquests camps.

L'estudi es va realitzar amb dades de més de 2.500 nens i nenes d'entre 9 i 12 anys de la cohort Generation R Study de Rotterdam (Països Baixos). La mare o el pare va informar mitjançant un qüestionari sobre l'ús de dispositius mòbils del seu fill o filla. Es va estimar la dosi que rep el cervell de diferents fonts de CEM-RF i es van agrupar segons tres patrons d'exposició: trucades telefòniques, usos de pantalla i altres factors ambientals, com les antenes de telefonia mòbil. D'altra banda, es va realitzar una ressonància magnètica als nens i nenes per conèixer els volums de diferents parts del cervell.

Els resultats van mostrat que al dosi total de CEM-RF no s'associava amb alteracions en el volum del cervell ni dels seus lòbuls, ni tampoc al fer trucades, que és quan es produeix la dosi més alta de CEM-RF que rep el cervell.

Per contra, sí que es va trobar un vincle entre un menor volum del nucli caudat -una part de cervell que intervé en la memòria i en la coordinació de moviments- i la dosi de CEM-RF de dispositius amb pantalles –mòbil, tauleta i ordinador portàtil– quan s'utilitzaven per navegar per internet mitjançant connexió wifi.

La investigadora d'ISGlobal i primera autora de l'estudi Alba Cabré ha apuntat que els resultats mostren que no es produeix l'associació entre exposició a CEM-RF i volum cerebral i ha reconegut que, pel que fa a la segona troballa, encara no tenen explicació. "Al navegar per internet en mòbils, tauletes o portàtils mitjançant wifi l'exposició del cervell a CEM-RF és molt més baixa que quan es realitzen trucades telefòniques, per exemple, per la distància del dispositiu respecte el cap. En qualsevol cas, aquest resultat s'ha de prendre amb moltíssima cautela, ja que no es pot descartar la influència d'altres factors o que sigui troballa casual", ha detallat Cabré

Els investigadors han apuntat que una possible explicació dels resultats és la influència dels factors socials o individuals relacionats amb certs usos dels dispositius mòbils, i no l'exposició de CEM-RF al cervell. La coordinadora de l'estudi, Mònica Guxens, ha apuntat que "no es pot descartar que la manera de fer servir els dispositius mòbils pugui relacionar-se amb alteracions cerebrals". "Cal fer més estudis sobre dispositius de comunicació mòbil i les seves possibles associacions amb el desenvolupament del cervell, independentment de si la relació es deu a l'exposició a CEM-RF o altres factors relacionats amb el seu ús", ha manifestat.

La dosi mitjana estimada de CEM-RF a la que el cervell dels adolescents estava exposat va ser de 84,3 mJ/kg/dia, mentre que la dosi estimada més alta es va trobar en el lòbul temporal (307,1 mJ/kg/dia), valors molt per sota de les recomanacions de la Comissió Internacional per a la Protecció contra Radiació No-Ionitzant (ICNIRP).