Com afegir contactes a WhatsApp amb codis QR

L'aplicació de missatgeria WhatsApp prepara noves funcions pels seus usuaris, entre altres la possibilitat d'afegir nous contactes a través de codis QR.

Aquesta nova funció permetrà que les persones puguin afegir a usuaris de manera ràpida escanejant els codis amb la cambra del seu dispositiu mòbil. D'aquesta manera es podrà evitar haver d'introduir els números de telèfon de manera manual.

Fins al moment, la funció per afegir nous contactes a través de codis QR es troba únicament disponible en la versió beta de l'aplicació.

Per poder utilitzar aquest nou servei, els usuaris hauran d'obrir l'aplicació de WhatsApp i seleccionar els tres punts verticals que es troben en la part superior dreta de la pantalla principal per tal d'entrar en la configuració de la 'app'.

En el menú de Configuració, els usuaris podran trobar en la part superior la seva foto de perfil, el seu nom i estat, així com un codi QR en petit a la dreta.

En seleccionar-ho, podran veure en la part superior dos nous apartats: El meu Codi i Escanejar Codi. El primer d'ells mostra el codi QR en una grandària més gran, just sota la foto de perfil, el número de telèfon i el nom.

Perquè un altre usuari pugui afegir nous contactes, haurà d'obrir també l'apartat del codi QR i entrar a Escanejar Codi. D'aquesta manera, l''app' obrirà la camera posterior del dispositiu, amb la qual haurà d'apuntar cap al codi QR de la persona que vol afegir.

Una vegada escanejat el codi, l'usuari veurà en la part inferior de la pantalla el nom de la persona i l'opció Afegir per tal d'agregar-la a la llista de contactes.

Els usuaris també podran compartir el codi QR a través d'una altra aplicació o bé per enviar-l'hi a altres persones en el xat de WhatsApp.

D'aquesta manera, és possible compartir el seu codi sense afegir el número de telèfon, així com inhabilitar el codi QR anterior i generar un nou perquè altres usuaris no puguin quedar-se el número de telèfon.

Per a crear un codi QR nou, caldrà entrar a la secció del seu codi, seleccionar els tres punts verticals que es troben en la part superior dreta de la pantalla i donar-li a Restablir codi QR.