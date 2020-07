D'aquesta manera es pot donar suport a les empreses utilitzant Google Maps

A mesura que les ciutats i l'economia avancen en el procés de desescalada, moltes persones estan buscant maneres de fer costat als comerços i negocis locals, i una manera de fer-ho és a través de les opcions que ofereix Google Maps.

L'eina de mapes de Google té un petit apartat amb el títol 'Fer costat a les empreses locals' que, en punxar a sobre, obre una finestra on es poden explorar els comerços pròxims a una ubicació. Sota el seu nom, un botó des del qual es pot comprar una targeta de regal o fer una donació.

Es tracta d'una manera d'ajudar a les empreses d'una comunitat de manera econòmica. En fer-ho, els amos dels negocis reben els fons per a ajudar als seus empleats i per a mantenir el seu negocis.

Maps també ofereix informació dels diferents establiments que hi ha en un municipi. No obstant això, els propietaris no sempre tenen temps o recursos per a mantenir actualitzada la seva informació 'online'.

En aquest cas, els usuaris, si saben que una empresa ha reobert al públic però encara està marcada com a tancada en la cerca de Google o a Maps, poden informar que ja està de nou oberta.

Per a això, han de fer clic en 'Tancat temporalment' en l'empresa i seleccionar 'Suggerir una edició' per a informar a Google que l'empresa ha reobert. I per a les empreses que han reobert amb diferents horaris, també poden enviar informació actualitzada sobre aquests.

Compartir l'experiència és la millor manera d'ajudar al fet que els negocis rebin clients. Els usuaris poden, per exemple, escriure sobre el servei de menjar per a portar d'un restaurant o compartir fotos del menú o dels plats que han demanat en la ressenya que fas sobre el local.

Moltes empreses s'han adaptat a la nova situació oferint els seus serveis 'online'. És possible veure tant en el Buscador de Google com a Maps quines empreses locals ofereixen classes o cites 'online', amb només utilitzar termes com a 'classes de ioga prop de mi' o 'centres de bellesa'.

Les reserves perdudes i els serveis cancel·lats són comprensibles en aquests dies, però poden ser estressants per als propietaris i empleats de negocis locals. En aquest sentit, existeix l'opció de reprogramar serveis i cites per a una data futura perquè els usuaris puguin assegurar als comerciants locals que es manté la reserva. Molts centres i altres empreses accepten cites i reserves directament des del cercador de Google o Maps.

A més, molts restaurants i bars han optat per oferir menjar per a portar o per a recollir en el local. Google Maps permet trobar restaurants pròxims que ofereixen menjar per a portar, recollida en botiga, lliurament o lliurament sense contacte.