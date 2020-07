Whatsapp permetrà silenciar els grups per sempre

L'aplicació de missatgeria WhatsApp està treballant per permetre que els usuaris puguin triar l'opció de silenciar un grup per sempre. Aquesta nova funció, que encara està en desenvolupament, està disponible en la versió beta per a Android 2.20.197.3, que pot obtenir-se a través del Programa Beta de Google Play.

Segons ha informat el portal Wabetainfo, la companyia està treballant per a desenvolupar i millorar la funció 'Silenciar sempre' abans de llançar-la, per la qual cosa la nova característica pot no estar disponible per a tots els usuaris.

Fins ara, l'aplicació permet que els usuaris puguin triar entre silenciar els seus grups vuit hores, una setmana o un any. En la nova actualització, WhatsApp substitueix l'opció d'un any amb 'Sempre'.