Focs artificials i somnis en l'última actualització d'«Animal Crossing: New Horizons»

Teníem platja, capvespres sobre les onades del mar, sucs amb mini-para-sols, les planxes de surf, vestits de busseig ideals... però, què ens faltava per treure el màxim partit de la nostra illa aquest estiu? Doncs, és clar, els focs artificials. Precisament, tindrem un espectacle de colors cada setmana del mes d'agost, gràcies a l'actualització d'estiu –Vol. 2 d''Animal Crossing: New Horizons' per a Nintendo Switch.

Els focs artificials il·luminaran el cel de l'illa cada diumenge d'agost a les 19.00 h (hora peninsular). Els jugadors poden bescanviar baies per obtenir butlletes a la tómbola ubicada a la plaça i aconseguir articles festius. A més, també pots utilitzar els dissenys personalitzats per donar-los el teu propi toc.

Amb l'actualització també s'afegeix la possibilitat de fer una becaina al llit de casa teva. Mentre dorms, pot ser que viatgis fins a un estrany lloc, on et rebrà Alakama. Aquest personatge ofereix visites a altres illes en somnis i, amb la seva ajuda, podràs compartir la teva illa amb altres usuaris. Proporcionarà a aquells que comparteixin la seva illa un «número de somni», que pots intercanviar amb altres usuaris per visitar l'illa de cada un mentre somia. En somnis, els canvis no es guarden, per això pots explorar les illes amb total llibertat.

Al capítol de novetats, el joc també rebrà un servei de còpia de seguretat. En cas d'extraviament, dany o robatori de la consola, els jugadors podran contactar amb el servei d'atenció al consumidor de Nintendo per recuperar les dades de l'illa i l'usuari en una consola Nintendo Switch, tant nova com reparada. Quan s'hagin recuperat les dades de l'illa i el jugador, aquest podrà continuar construint la seva comunitat insular. El servei és una funció independent del guardat de dades al núvol disponible en determinats jocs de Switch a través de Nintendo Switch Online. De la mateixa manera es confirma l'arribada al llarg d'aquest any d'una funció específica que permetrà transferir usuaris i dades d'emmagatzematge a una altra consola. S'anunciaran detalls pròximament.