Radar Covid, descarrega't l'app que rastreja contagis de coronavirus

Radar Covid, l'aplicació per a mòbils desenvolupada pel Ministeri de Sanitat per a rastrejar casos de positius en coronavirus ja està disponible i activa. Basada en la API de Google i Apple, ja es pot descarregar a la AppStore i Google Play per tal de començar a utilitzar-se, encara que de manera voluntària.



Seran les administracions autonòmiques les que ara decideixin si integrar-se en l'aplicació -la Xunta de Galícia anunciava el desenvolupament d'una aplicació pròpia amb la mateixa fi- i fer així que estigui completament operativa. De moment, l'eficàcia de Radar Covid depèn de la voluntarietat de l'usuari, que podrà comunicar a través de l'aplicació que ha donat positiu en Covid-19.





Com funciona Radar Covid?

Respecte de la privacitat

Si descarreguem Radar Covid, el nostre telèfon intel·ligent detectarà altres dispositius o terminals que també s'hagin baixat l'aplicació. Si els seus amos han donat positiu en Covid-19 se'ns notificarà que hem estat prop d'ells. La primera pantalla que apareix en descarregar-se l'aplicació és una explicació de Radar Covid.Després d'acceptar la política de privacitatdel telèfon i activar les notificacions de Covid-19 creat per Apple i Google pel rastreig de contactes. L'habitual, si estem prop d'una persona que ha donat positiu, és que ens avisin si hem estat prop d'algú amb Covid.Si no hi ha alertes, la part superior de la pantalla estarà en verd amb el missatgeEn préme'l, s'actualitza la data i ens dóna recomanacions. En la part mitjana se'ns permet activar o desactivar la geolocalització, amb l'advertiment que totes "les interaccions amb mòbils pròxims es registraran sempre anònimament". En la part inferior, un botó ens permet comunicar un cas positiu de coronavirus.Les experiències de la Xina, Singapur o Corea, que utilitzen aplicacions mòbils de rastreig que envaeixen la privacitat dels usuaris en diferent grau, van obrir un debat a Europa sobre el respecte de les dades personals que utilitzen aquestes apps i que s'han convertit en complements eficaços pel control de l'evolució de la pandèmia.Radar Covid utilitza un model descentralitzat, basat en el protocol, el més respectuós amb la privacitat de l'usuari. Quan una persona dóna positiu en el test de Covid-19 i l'autoritza, s'envien al servidor només els identificadors que ell ha emès i no els que ha detectat d'altres mòbils pròxims, a diferència del model centralitzat que envia tot. És a dir, l'acarament de dades i anàlisis de risc es duu a terme en el mòbil de l'usuari i no en el servidor.que utilitza tecnologia d'Apple i Google.Les dues signatures van sorprendre a principis d'abril amb una aliança sense precedents en un entorn de gran competència a la indústria tecnològica en revelar que estaven treballant conjuntament en un projecte per tal d'emprar dades de mobilitat de les persones en la lluita contra la pandèmia de Covid-19.