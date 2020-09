«Among Us»: les 5 claus que expliquen l'èxit del videojoc de moda

Hi ha dues paraules que des de principi de mes són en boca de tothom a Internet: 'Among us', que traduïdes al català signifiquen «entre nosaltres». Aquest és el títol del videojoc del moment, el que ha despertat un fort interès, especialment, entre el públic més jove. El repte? Descobrir d'entre tots els jugadors qui és un impostor. Primer va ser 'Fortnite', després 'Call Of Duty: Warzone' (CoD), seguidament 'Fall Guys' i ara és el torn d''Among Us'. Segueix llegint per saber-ho tot sobre aquest títol desenvolupat per InnerSloth.





1. En què consisteix exactament «Among Us»?

2. Per què triomfa? Què té en comú 'Among Us' amb 'Fortnite' o 'CoD'?

3. Per a quina edat és' Among Us'?

4. És gratis?

5. Els famosos també es rendeixen a 'Among Us'

El joc parteix d'una premissa molt senzilla: diversos jugadors es troben en una nau i han de descobrir quin d'ells és el traïdor i assassí, a la vegada que han de realitzar diferents activitats perquè l'aeronau no exploti. Vindria a ser una adaptació deli també pot recordar al 'Cluedo'.Elés que permeten a un usuari jugar en grup amb els seus amics i simular que tots es troben en un mateix lloc. En el cas d''Among us', el videojoc proposa, a més, una estona amb els amics connectats online i amb converses divertides a través dels micròfons per intentar descobrir qui és l'impostor. Series capaç de fer creure als teus amics que els estàs ajudant, quan en realitat els estàs eliminant un a un?L'altre factor que ha ajudat a catapultar 'Among us' cap a l'èxit -igual que abans va passar amb 'Fornite' o 'Warzone'- ha sigut la propaganda que n'han fet els 'influencers', o com últimament se'ls anomena, 'streamers', per difondre a les xarxes socials les seves partides. Aquests són els qui han canviat el paradigma de: «Mama, jo de gran vull ser futbolista» per «Mama jo vull ser youtuber». El perfil de l'influencer o streamer sol ser de joves d'entre 18 i 30 anys que, seguits per una legió d'usuaris, contribueixen a que un joc tingui èxit o no.A Espanya, el videojoc, pel seu contingut de violència implícita. Una altra curiositat és que hi ha tres streamers espanyols que s'han colat entre els més vistos del món, que són 'ElRubius', 'Auronplay' i 'Ibai', aquests cada dia se solen citar per retransmetre les seves partides online juntament amb altres youtubers.El videojoc, però en canvi costa 3,99 si es vol jugar en ordinador. Actualment, s'ha descarregat més de 100 milions de vegades a la Play Store i X a l'Apple Store.Altres personalitats externes a aquest món també se'ls ha vist jugar, com són el davanter del Machester City, Kun Agüero i el porter del Reial Madrid, Thibaut Courtois, que han protagonitzat algunes de les escenes més divertides del panorama viral d'aquest mes de setembre: