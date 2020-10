Deu anys d'Instagram: així ha sigut la seva evolució

La xarxa social Instagram està de celebració i és que un dia com avui fa 10 anys es va llançar la plataforma que va començar sent una aplicació per a retocar fotografies i que ara la utilitzen més de 1.000 milions de persones per a compartir les seves fotos, vídeos i 'stories' amb una comunitat global.

Kevin Systrom, confundador d'Instagram al costat de Mike Krieger, va ser la primera persona a pujar una fotografia a la plataforma. Concretament Systrom va publicar el 16 de juliol de 2010 una foto del seu gos titulada "test" ("prova", en anglès).

No obstant això, no va ser fins al 6 d'octubre quan aquesta aplicació va estar disponible a l'App Store. Per tant, els usuaris d'Android i Windows van haver d'esperar fins al 2012 i 2016, respectivament, per a poder utilitzar Instagram. Tan sols dos mesos després del seu llançament a l'App Store, al voltant d'un milió de persones ja s'havien fet un compte de l'aplicació i al setembre de 2011 ja eren 10 milions les persones que utilitzaven Instagram.

A l'abril de 2012, Facebook va decidir comprar Instagram per 1.000 milions de dòlars i l'aplicació va formar part de l'equip de la xarxa social de Mark Zuckerberg al cent per cent el 6 de setembre d'aquest mateix any. El febrer de 2013 ja eren 100 milions les persones que utilitzaven Instagram al mes, segons explica la companyia en un comunicat. Fins llavors, l'aplicació tan sols permetia publicar fotografies i no va ser fins a juny de 2013 quan Instagram va començar a introduir els vídeos.

Al desembre d'aquest mateix any, la plataforma va introduir una nova funció: els missatges directes, amb els quals els usuaris podien escriure a través d'una espècie de xat a altres persones.

L'any 2014 va acabar amb més de 300 milions de persones utilitzant Instagram al mes. El següent any, Instagram va decidir expandir el format de les fotografies i va introduir una forma completament nova de capturar imatges amb els Boomerang. No obstant, 2016 va ser l'any en què es van presentar més novetats a l'aplicació, amb un feed que permet als usuaris veure les publicacions que els interessen primer, un disseny completament nou de la icona de l''app', així com l'arribada de les 'stories' i la transmissió en directe.

Al març de 2017 les històries reben una nova actualització i permet que els usuaris afegeixin la ubicació i 'etiquetes' i dos mesos després les persones d'Instagram podien utilitzar efectes de realitat augmentada a les seves 'stories'. Un any després, quan l'aplicació tenia 1.000 milions de persones al mes, Instagram va començar a permetre vídeos de llarga durada amb IGTV, així com música en les històries.

L'any passat, Instagram va passar a ser més que una aplicació en la qual publicar fotografies, vídeos o històries amb l'arribada de 'Compres', una funció que permet als usuaris comprar productes que veu en l'aplicació sense haver de sortir d'ella. Així mateix, el 2019, la plataforma va anunciar noves eines contra l'assetjament a Instagram.

Deu anys després del seu llançament, Instagram no ha deixat d'afegir noves funcions i enguany la plataforma va llançar 'Reels', un format que ofereix als usuaris la possibilitat de crear i descobrir vídeos curts de fins a 15 segons.

Aquest dimarts, a més, com a part de la celebració pel seu desè aniversari, ha llançat un conjunt de logotips que permeten als usuaris modificar la icona de l'app en la home del mòbil.