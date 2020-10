«Need for Speed: Hot Pursuit», la icona de carreres torna actualitzada amb una edició definitiva

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Electronic Arts ha presentat 'Need for Speed: Hot Pursuit Remastered', que com bé has imaginat, és en essència una edició actualitzada del joc llançat el 2010 que va suposar el debut de Criterion Games en la sèrie de velocitat. Per anunciar el títol, s'ha fet servir un vídeo de presentació que mostra una disputa entre dos pilots per arribar al millor temps en una carrera pel comtat de Seacrest.

L'edició remasteritzada s'ha desenvolupat a les instal·lacions de Criterion Games i Stellar Entertainment, que ja han treballat junts en 'Burnout Paradise'. El joc comptarà amb gràfics remasteritzats, més de 30 desafiaments i tots els paquets de contingut descarregables principals. 'Hot Pursuit' també afegeix altres novetats, per exemple, una manera fotografia actualitzada, més opcions de color per a cotxes, fites i multijugador multiplataforma.

Fins a 4K i 60 quadros per segon



Segons EA, els jugadors de PC podran jugar a 'Need for Speed Hot Pursuit Remastered' amb resolucions fins a 4K i 60 quadros per segon, segons les especificacions de l'ordinador. El joc també comptarà amb suport per a Ultra HD en les versions més robustes de Xbox One i PS4, però amb menys marcs. PS4 Pro i Xbox One X podran executar el joc en 4K/30 fps o 1080p (Full HD) i 60 quadros per segon. L'edició base de consola correrà el títol a Full HD i 30 fps.

Nintendo Switch també podrà executar el joc en 1080p i 30 quadros per segon en la base de TV. Quan s'utilitza en manera portàtil, la consola híbrida oferirà un joc a 720p i 30 fps. Quant a les millores gràfiques, Criterion Games promet una interfície redissenyada, partícules extres i filtres AA/SSAO millorats, així com reflexos i textures d'alta resolució. 'Need for Speed Hot Pursuit Remastered' es llançarà el 6 de novembre del 2020 en PC, PS4 i Xbox One. La versió per a Nintendo Switch arribarà el 13 del mateix mes.