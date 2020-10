Oblida't de WhatsApp si encara tens aquests mòbils el 2021

Cada any, les aplicacions realitzen importants actualitzacions per a continuar satisfent les necessitats dels seus usuaris. En aquest context, alguns dispositius es tornen incompatibles amb les noves versions de les aplicacions i alguns d'ells fins i tot deixen de funcionar. És el que passarà amb WhatsApp a partir de l'1 de gener de 2021.

L'aplicació més utilitzada a nivell global deixarà de funcionar en multitud de dispositius Android i iOS a causa d'un procés d'obsolescència. I és que les actualitzacions de l'app requereixen de cada vegada majors requisits i hi ha mòbils que deixen de ser compatibles.

En el cas d' iOS, tots els models d'iPhone el sistema operatiu dels quals sigui iOS 8 o anterior es quedaran sense WhatsApp. És a dir, que si tens un terminal que tinguis iOS9 o superior no tindràs de què preocupar-te.

La impossibilitat d'actualitzar el sistema operatiu dels iPhone 4 i models anteriors deixarà a aquests terminals obsolets per a utilitzar WhatsApp, mentre que els iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone c, iPhone 6, iPhone 6 Plus continuaran sent compatibles amb l'aplicació de missatgeria instantània, sempre que s'actualitzen a la versió de iOS 9.

Pel que fa al sistema Android, WhatsApp deixarà de funcionar en tots els dispositius que tinguin versions anteriors a Android 4.0.3.



Com saber si el meu mòbil és compatible amb la nova versió de WhatsApp?



Consultant quina versió de sistema operatiu tens en el teu dispositiu. Per a això, ves a 'Configuració' i accedeix a 'General - Actualització del programari' a iOS i a 'Informació del telèfon' a Android.

Si el teu dispositiu és un dels afectats pel procés d'obsolescència, has de saber que no hi ha manera de transferir l'historial de xats entre diferents plataformes. L'única opció que tens per a posar fora de perill les teves converses és exportar l'historial de xats per tal d'enviar-lo per correu electrònic.