Plataformes i apps per introduir-se al món dels podcasts i els audiollibres a Espanya

L'oferta de serveis de 'podcasts' i audiollibres a Espanya s'ha ampliat aquest mes amb l'arribada d'Audible i el nou servei de Deezer a un mercat en què ja hi ha plataformes com Spotify, Podimo, iVoox o Storytel.

Existeix una tecnologia que es coneix com RSS -que respon a les sigles, en anglès, de sindicació realment simple- que és un format que simplifica la manera de compartir d'informació a llocs web, sobretot la informació que s'actualitza amb freqüència, a través d'agregadors.

És un format molt popular per compartir 'podcasts' i està present en moltes aplicacions, com Google Podcasts o Apple Podcasts, que permeten subscriure's a programes per estar actualitzat de les darreres actualitzacions. Des d'aqeustes és possible reproduir àudios, descarregar-los, cercar nou contingut i fins i tot compartir-los amb altres usuaris.

Però el panorama dels 'podcasts' i els audiollibres, encara en situació de creixement, ja té a Espanya plataformes dedicades a aquest tipus de contingut. Normalment, aposten per programes propis i exclusius, i fins i tot algunes permeten a qualsevol usuari penjar els seus propis programes.



AUDIBLE

Audible es basa en una subscripció mensual de 9,99 euros que dona accés a 90.000 continguts il·limitadament (10.000 amb un cost addicional), però té un període de prova gratuït de 30 dies, o de tres mesos en el cas dels usuaris d'Amazon Prime.

El tret més característic és el contingut creat en col·laboració amb la classe creativa espanyola, i una àmplia oferta que abasta els gèneres que prefereix el públic espanyol: actualitat, comèdia i humor, esports i història, amb les veus dels periodistes Ana Pastor i David Jiménez, el còmic Antonio Castelo, l'actor Ramón Langa o el cantant i col·laborador mediàtic Mario Vaquerizo.

L'oferta també és àmplia en audiollibres que també té acords exclusius i producció pròpia, amb la participació d'artistes com José Coronado, Leonor Watling, Juan Echanove, Adriana Ugarte, Maribel Verdú o Michelle Jenner.



IVOOX

Una de les plataformes de 'podcasting' més conegudes a Espanya és iVoox. A principis de setembre va anunciar el seu servei de subscripció, amb què ofereix accés a més de 10.000 episodis exclusius, que s'ampliaran cada setmana, per 9,99 euros al mes.

Entre els continguts, s'inclou 'La tercera hora' de 'Dias Extraños' amb Santiago Camacho, episodis de 'La órbita de Endor' i els misteris d'Iker Jiménez a 'Cuarto Milenio' i 'Milenio Live'. Els usuaris també tindran accés a episodis exclusius d'altres 'podcasts' com 'Histocast', de geopolítica i història; 'Noches de terror', de relats d'horror; o 'NFL', amb tota l'actualitat de la lliga de futbol americà.

No obstant això, iVoox també és una plataforma que permet a qualsevol usuari publicar el seu contingut, crear els seus propis 'podcasts' i pujar-los perquè altres persones puguin reproduir-los o descarregar-los, amb accés a emmagatzematge i transferències il·limitades.



PODIMO

Podimo és un reproductor de 'podcasts' gratuït que dóna accés a més de 800.000 continguts en castellà i en anglès, a través de la tecnologia RSS, que es poden descarregar. Però és també una plataforma que ofereix un servei de subscripció (3,99 euros el mes) amb un catàleg de més de 300 programes locals exclusius i audiollibres, amb novetats diàries.

Aquesta plataforma, com iVoox, permet a qualsevol usuari pujar el seu propi 'podcast'. De fet, la seva aposta per la monetització -té un model propi de repartiment d'ingressos- i el descobriment de nous continguts es presenten com la seva aposta.

Entre els continguts del compte premium hi ha la docuficció 'Silencio en Bhopal', amb Clara Lago; 'Cartas extraordinarias', de l'escriptor Javier Ruescas; 'Histories secretas', d'Iker Jiménez; 'Lo de Alberto Rey', del crític i escriptor Alberto Rey; o 'Con voz de mujer', de Gakian i Amarna Miller.



SPOTIFY

Spotify va decidir apostar fermament pels 'podcasts' al 2018, quan va permetre els usuaris compartir a través del servei de 'streaming' els seus programes en una nova àrea dedicada a aquest tipus de continguts, amb una interfície adaptada i opcions que facilitaven tant compartir amb noves audiències les seves creacions com a les audiències descobrir i escoltar aquests continguts.

Ofereix llistes de reproducció que permeten conèixer nous continguts, com la llista de 'podcasts' diaris o els més destacats de la setmana. Els usuaris també poden crear les seves llistes de favorits i fins i tot llistes que combinen els 'podcasts' amb cançons.

Tot i que la música és la protagonista de Spotify, a 'podcasts' es poden trobar programes de tota mena. Recentment va anunciar un acord amb Riot Games amb què passarà a tenir continguts exclusius de League of Legends.

Spotify té una versió gratuïta, però també una subscripció Premium (9,99 euros al mes) en què no hi ha anuncis i es poden descarregar els continguts per escoltar-los sense connexió.

DEEZER

La plataforma de música 'streaming' Deezer també ha incorporat al seu catàleg a Espanya els 'podcasts', un format que comptarà amb 16 categories de programes en castellà i subgèneres diferents, que inclourà música, cuina, història, negocis, autoajuda o xerrades.

Al costat de la pestanya de Música hi ha la de 'Shows', en què es poden descobrir i seguir 'podcasts'. En l'apartat, els usuaris disposen de recomanacions personalitzades sobre programes del moment i altres continguts, i es poden seleccionar, a més, en funció de la seva durada.



STORYTEL

Storytel és una plataforma de 'streaming' dedicada als audiollibres, 'ebooks' i 'podcasts'. Permet accedir a un catàleg de més de 150.000 continguts il·limitadament per 12 euros al mes, entre els quals hi ha les últimes novetats editorials, però també els clàssics, en castellà, català, anglès i italià.

La subscripció permet descarregar els llibres i audiollibres per gaudir-los sense connexió, i és compatible amb Android Auto, que permet escoltar audiollibres al cotxe.