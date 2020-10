Com identificar les 'fake news' en el teu buscador de Google

Amb l'arribada de la pandèmia de la covid-19 són moltes les companyies tecnològiques que han augmentat els seus esforços per a combatre la desinformació i ajudar els ciutadans a identificar notícies falses, que no sempre és fàcil.

Durant la quarantena, Espanya es va convertir en el país europeu en el qual més va augmentar l'ús de les xarxes socials, una dada que va estar acompanyat d'un creixement de les fake news, que des de l'1 de març fins a primers d'abril, van passar de 170 notícies diàries a 253, de les quals sis de cada deu tenien relació amb la crisi de la Covid-19.

Encara que no sempre és fàcil distingir les notícies falses o la desinformació, els usuaris compten amb recursos a disposició que els ajudaran en aquesta tasca, com és el cas del Buscador de Google.

Des de la mateixa companyia assenyalen la importància de revisar la part superior dels resultats de cerca, ja que és on es troba la informació rellevant i confiable en la web oberta.

En el marc de la pandèmia, Google ha desenvolupat una sèrie de recursos perquè la informació estiga disponible ràpidament i prioritze la d'organitzacions oficials com a governs locals, organismes electorals o agències de salut directament en el buscador.



Notícies d'última hora

En situacions de desastres naturals, pandèmies i crisis -contextos més propensos a rumors i a la difusió d'informació falsa-, els usuaris poden utilitzar el Buscador de Google per a trobar informació actualitzada i d'última hora.

Encara que els algoritmes de Google han après a prioritzar els continguts més recents i destacats davant esdeveniments importants, els usuaris poden consultar les notícies més recents de forma manual.

Per aquest motiu, els usuaris tenen accedir les Ferramentes del Buscador -entre les opcions disponibles baix la barra de cerca-, fer clic en l'opció 'Qualsevol data' i seleccionar 'Última hora'. D'esta forma, podran filtrar els resultats de la cerca que hagen sigut publicats en els últims 60 minuts.

A més, quan hi ha esdeveniments importants, Google pot publicar una Alerta SOS en la part superior del buscador, que mostra de forma ràpida informació essencial sobre un tema en concret, per exemple sobre la COVID-19 o un terratrémol.

Aquestes alertes -que es ressalten amb un requadro de color roig- poden incloure enllaços a fonts oficials, així com números de telèfon d'emergències, mapes i fins i tot traduccions de frases útils, entre altres coses.



Notícies verificades

Algunes notícies que han sigut denegades poden contenir un botó de verificació en el Buscador, Google Notícies i Google Imatges. El segell prové de mitjans de comunicació i agències de verificació que empren el sistema ClaimReview per a ressaltar les verificacions que s'han realitzat.

Els usuaris també poden accedir a més context sobre la informació que estan buscant. Per a açò, poden utilitzar les funcions de 'notícies relacionades' i 'cobertura completa' en el Buscador de Google i Google Notícies, que prioritzen el contingut de fonts fiables.

Els usuaris també poden accedir ràpidament des del buscador al contingut original i notícies exclusives, la qual cosa pot ajudar a verificar els fets reportats directament des de la font original.



Identificar spam

Encara que Google explica que els seus algoritmes no poden determinar si un contingut en concret sobre un esdeveniment recent és verdader o fals, el Buscador pot identificar comportaments relacionats amb el 'spam'.

La companyia ha assenyalat que, a pesar que no tots els 'spammers' es dediquen a la desinformació, molts actors malintencionats adopten tàctiques similars per a distribuir contingut sospitós.

Per a açò, el Buscador de Google comprova les tècniques utilitzades per a donar visibilitat a una notícia i un equip de treballadors analitza manualment les pàgines basant-se en els comentaris dels usuaris i els canals d'informes per a eliminar eixos continguts com més prompte possible.