Arriba «Facebook parelles», la nova funció de l'app per lligar

Facebook presenta el seu nou servei de cites amb l''app': 'Facebook parelles', una secció dins de l'aplicació que permet els usuaris trobar la seva mitja taronja a través d'interessos, esdeveniments i grups en comú.

El també anomenat 'Dating' de Facebook s'afegeix al llistat d'aplicacions per lligar com Tinder, l''app' líder de contactes –amb més de 300 milions de descàrregues–, en què s'ofereix la possibilitat de conèixer persones a través d'un sistema de 'match' (o 'fer parelles'), amb què la companyia vol guanyar terreny. Ja el 2018 va començar a implantar aquest servei a països de Llatinoamèrica com Colòmbia. Però la particularitat que inclou Facebook és que, a més d'observar el catàleg disponible, fer 'like' i generar 'match', cal enviar un missatge per contactar amb la persona.



'Facebook Dating'

Per poder accedir a aquest servei, no és necessari descarregar cap aplicació paral·lela a Facebook ja que està dins la mateixa 'app', però sí que és necessari tenir-la actualitzada. Una vegada dins, a la zona inferior de la pantalla on hi ha el menú principal, cal seleccionar les tres ratlles horitzontals, on apareixerà l'opció 'Dating', i activar-ho. Es demanarà a l'usuari omplir les dades del perfil com ara nom, edat, feina i preferències i gustos per poder començar a utilitzar el servei per lligar.

Algunes de les funcionalitats que presenta 'Dating' són les històries, on pots compartir en el teu perfil moments de la teva vida quotidiana. L'anomenada 'passió secreta' ens permet explorar potencials relacions amb persones que ja coneixem de la xarxa social Instagram o del mateix Facebook. Si la persona que tries també t'afegeix a la seva llista de 'passions secretes', es generarà un 'match'. També se'ns permet veure altres persones amb interessos similars que utilitzen la funció 'parelles' a l'afegir el teu grup i esdeveniments al 'Facebook Dating'. L'última funcionalitat que presenta el servei es tracta de les cites virtuals, en què se'ns permet fer una videotrucada amb una persona que ens hagi agradat.



Privacitat a 'parelles'

La plataforma ens assegura total privacitat en el seu servei ja que, segons diuen a la seva pàgina oficial, creuen que trobar parella romàntica es tracta d'una qüestió molt personal i per això s'ha de tractar amb la màxima seguretat i privacitat. Per això han incorporat la possibilitat de poder denunciar i bloquejar qualsevol persona, així com també la prohibició de poder enviar fotos, enllaços, pagaments o vídeos amb els missatges.

A més, han tingut en compte també la privacitat del servei en la funció clàssica de Facebook, de manera que no s'informarà els amics que tinguis a la xarxa social de la teva incorporació a 'dating', i tota l'activitat allà serà invisible a les notícies de Facebook.