«Star Wars: Squadrons» s'actualitza amb contingut de «The Mandalorian»

¡Atents, pilots! Electronic Arts, Motive i Lucasfilm han anunciat durant l'esdeveniment en directe de The Mando Monday que 'Star Wars: Squadrons' rebrà una actualització de contingut sorpresa, amb objectes dins del videojoc inspirats en la sèrie 'The Mandalorian'.

A partir del dimecres 28 d'octubre, els jugadors podran desbloquejar fins a vuit nous objectes cosmètics de forma gratuïta inspirats en la primera temporada de 'The Mandalorian' per adornar els seus caces estel·lars. L'actualització oferirà cosmètics de cabina per a cada facció, incloent-hi un holograma, adhesius, elements per al tauler de control (incloent-hi una figura de la Misteriosa Criatura per adornar el plafó de qualsevol caça estel·lar de la Nova República), i un penjoll per als caces estel·lars imperials i de la Nova República.

A 'Star Wars: Squadrons' els jugadors participen en tota una experiència immersiva de combats espacials en primera persona en els dos bàndols de la història, l'Imperi i la Resistència. L'entrega desplega tot un arsenal d'emocionants combats multijugador 5 contra 5 en mode xoc, enfrontaments de batalles de flota i una història original ambientada en els últims dies de l'Imperi Galàctic i l'aparició de la Nova República després dels esdeveniments de 'Star Wars: el retorn del jedi'.

El títol, que compta amb suport per a realitat virtual a PC i PlayStation 4, a més de suport per a joc encreuat en totes les plataformes, es troba disponible per a PlayStation 4, Xbox One, PC.