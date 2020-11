Google Fotos serà de pagament el juny de l'any que ve

Google ha anunciat que començarà a cobrar el seu servei d'emmagatzemament il·limitat de Google Fotos a partir del mes de juny del 2021. A partir de llavors, tot el que es pengi i al compte de Google i que superi els 15 GB gratuïts que Google dona amb el seu compte de Gmail serà de pagament. La bona notícia és que tot el que s'hagi emmagatzemat fins aquesta data no comptabilitzarà com a part d'aquests 15 GB.

Segons Google, el canvi en la política d'emmagatzemament il·limitat ha sigut per «donar la benvinguda a més records i construir Google Photos per al futur», segons explica la tecnològica en un comunicat. El comunicat afegeix que «el canvi també ens permet seguir el ritme de la creixent demanda d'emmagatzemament».

Espai addicional

Per obtenir més espai, s'haurà de pagar per Google One, el servei de subscripció que ofereix espai addicional a Drive juntament amb altres avantatges. Els preus van des dels 1,99 euros al mes per 100 GB fins als 9,99 euros al mes per 2 terabytes d'emmagatzemament.

Els arxius de Google Drive també es veuen afectats i la companyia avisa que eliminarà contingut de comptes inactius automàticament.