La pandèmia dispara els videojocs: 114.000 milions d'euros ingressats el 2020

L'empresa SuperData, especialitzada en l'estudi de mercat de videojocs, ha publicat el resum executiu de l'any 2020 del sector 'gamer'. Un mercat que té la tendència de créixer un 6% anualment ha vist aquest any com els ingressos ascendien fins a un 14% més que l'any anterior. Tan bon punt va començar el confinament al voltant del món, la despesa en videojocs es va incrementar significativament per ja no reduir-se. De la mateixa manera, cada vegada hi ha més jugadors, com indica el fet que el 55% dels residents dels Estats Units van jugar durant el 2020. Molts d'ells ho van fer batallant en el 'Call of Duty: Modern Warfare', el videojoc 'premium' que va obtenir una quantitat d'ingressos més elevada i va arribar a vorejar els 1.000 milions d'euros.

Els 'free-to-play', aquells jocs que permeten un accés gratuït, van generar el 78% d'ingressos de la indústria, amb els mercats asiàtics representant el 59% d'aquesta xifra. Malgrat poder ser jugats de manera gratuïta, la gran majoria compten amb compres opcionals, com ara elements de personalització o fins i tot avantatges per al jugador, que fan que els usuaris hi acabin gastant molt més que no en el model clàssic de joc. En aquesta categoria, el videojoc 'Honor of Kings' va arribar als 1,9 bilions d'euros.

A més, cada vegada podem trobar més un model mixt, com és el del 'Call of Duty: Modern Warfare'. El videojoc d'Activision té un mode híbrid entre el 'free-to-play' i el conegut com a 'premium game' (que s'ha de pagar per entrar-hi). Els jugadors poden jugar al 'battle royale' 'Warzone', que va arribar en plena pandèmia i que va enganxar milions de 'gamers'. Molts d'aquests no només van comprar contingut, sinó que, a més, van aconseguir la versió completa, i aquesta és l'explicació de com un sol videojoc ha pogut arribar a generar 972 milions d'euros el 2020. El 13 de novembre va sortir a la venda 'Call of Duty: Black Ops Cold War', el successor del 'Modern Warfare' que buscarà superar els seus registres

L'anàlisi de SuperData s'atreveix a fer també una mirada del futur, en el qual preveuen que els ingressos dels videojocs continuen creixent sense baixar el ritme una vegada s'hagi acabat la pandèmia. En aquest mercat, les tres grans companyies estan apostant per estratègies diferents. Microsoft s'ha centrat en el 'Game-Pass' un servei de subscripció que recorda el de les plataformes com Netflix i que ja permet disfrutar de videojocs de sobretaula fins i tot al mòbil. Mentrestant, Sony i Nintendo focalitzen la seva activitat en crear jocs exclusius per atraure els usuaris fins als seus dispositius. A més, SuperData adverteix que, en una indústria en la qual les empreses grans tenen cada vegada més poder, la majoria de petites companyies acaben sent absorbides, com ha fet Electronic Arts amb Codemasters el 2020.