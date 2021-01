WhatsApp no suspendrà comptes el 8 de febrer

WhatsApp no suspendrà comptes el 8 de febrer | Pixabay

L'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp, la més popular del món i propietat de Facebook, ha anunciat aquest divendres que retarda l'entrada en vigor de les seves noves condicions d'ús, de les quals s'havia difós que suposarien compartir contactes amb la xarxa social Facebook. I davant la difusió de «notícies falses», segons l'empresa, que han suposat la pèrdua de milers d'usuaris, han decidit posposar l'entrada en vigor de les noves funcions, que suposen obligatòriament un canvi en les condicions d'ús per a aquells que tinguin l'aplicació instal·lada.

I, afirmen, que no suspendran cap compte el pròxim 8 de febrer, entre altres coses perquè l'acceptació de les noves condicions d'ús es posposa al 15 de maig. En qualsevol programa informàtic subjecte a copyright, la no-acceptació de les condicions d'ús –que és el contracte que lliga el proveïdor de serveis amb el client– suposa la ruptura del servei i, per tant, que no es pugui utilitzar el programa.

Facebook ja va tenir gairebé un motí d'usuaris quan va integrar els seus serveis i va afegir a la interfície de Whatsapp el lema «Whatsapp from Facebook» i va oferir l'opció d'acceptar o no aquesta integració.



'Business' i anuncis



Els responsables de WhatsApp, que forma part del grup d'empreses de Mark Zuckerberg juntament amb Instagram i Facebook, han assegurat que les noves condicions d'ús que volen que els usuaris acceptin es refereixen a l'ús de WhatsApp Business, una funcionalitat pensada per a empreses que existeix des del 2018. Les noves normes, que inclouen funcions com integrar l'ús de Whatsapp a Instagram i Facebook per a empreses.