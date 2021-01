Aquesta és l'aplicació que permet distingir entre refredat, grip i covid

La Societat Espanyola d'Immunologia (SEI) ha desenvolupat una aplicació gratuïta anomenada SEICoV que serveix per ajudar a diferenciar els símptomes entre el refredat comú, la grip i la covid-19 i no recull dades personals dels usuaris.

L'app ha estat dissenyada a partir de l'anàlisi de les dades de 6.000 pacients a Europa juntament amb indicacions addicionals dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) i ha comptat amb la col·laboració de metges de diferents instituts, entre ells de l'Hospital Universitari Donostia (HUD).

SEICoV és d'accés lliure, està dirigida a la població en general i incorpora 28 símptomes comuns d'infeccions virals respiratòries a un algoritme bayesià que determina les diferents probabilitats de contagi.

A més, no recull dades personals: el resultat final no s'emmagatzema ni es comunica a cap entitat, per la qual cosa l'usuari pot realitzar el test predictiu tantes vegades com desitgi, tenint en compte que no és equivalent a una prova diagnòstica ni substitueix al consell mèdic professional.

Al costat de la SEI i al HUD, en el desenvolupament de l'aplicació han participat també la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF); l'empresa Bayesia (França), que proporciona el programari d'Intel·ligència Artificial; i metges del Hôpital Foch (França), de la Universitat de Mons (Bèlgica) i de la Bristol Royal Infirmary (el Regne Unit).