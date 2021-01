Els millors trucs de TikTok que no et pots perdre

Cal admetre-ho: TikTok ha arribat per a quedar-se. Encara que no és una xarxa social que hagi triomfat entre tothom i, de fet, estigui destinada de manera especial al públic més jove, la veritat és que aquesta aplicació xinesa que tanta controvèrsia va causar fa uns mesos als Estats Units enganxa. Els amants del ball tenen infinitat d'opcions per a mostrar les seves qualitats i els aficionats als reptes virals poden trobar un diferent gairebé cada dia.

Per això, per a poder treure-li el màxim partit a TikTok, el millor és aprendre els millors trucs que faran als usuaris pujar a nivell expert.

Fes-te amb els millors accessoris

En el mercat hi ha infinits accessoris per a convertir els telèfons mòbils en autèntiques cambres professionals. Un trípode pot ser bona opció si no tens a ningú que et pugui gravar. Amb ell es pot regular l'altura perquè l'enquadrament sigui perfecte, fins i tot els més sofisticats compten amb un petit comandament per a poder activar l'enregistrament a distància. Si ets dels quals prefereix la 'manera selfie', una empunyadura millorarà l'estabilitat i evitarà el molest trontoll en el vídeo final.

A més, també es poden trobar diferents accessoris per a la càmera que milloren l'enfocament, la converteixen en un ull de peix o incorporen filtres que donaran als vídeos el teu propi segell personal. En aquesta línia, un cèrcol de llum recarregable preparat per a la càmera davantera garanteix la millor il·luminació.

Treu-li partit al temporitzador

És l'opció ideal per als quals prefereixen practicar els seus balls en solitari. És tan senzill com seleccionar l'opció 'gravar', seleccionar 'temporitzador' en el menú d'opcions (és la icona número tres) i triar la durada del vídeo. A partir d'aquí comptes amb només tres segons per a preparar-te.

Puja vídeos ja gravats

Per contra, si ets dels quals la inspiració li ve quan menys s'ho espera, deus tant sí com no tenir perfectament controlat com es pugen vídeos que estiguin prèviament gravats. Un gran punt a favor és que l'aplicació et permet modificar amb el seu editor aquests vídeos.

El mètode és senzill. Només has de seleccionar l'opció 'pujar' i després triar 'carregar'. Després, clica en la icona '+'. Una vegada seguit aquest procés s'hauria d'obrir la galeria del teu telèfon mòbil, on ha d'estar el vídeo que vols compartir amb els teus seguidors en TikTok.

Grava't a duo amb un altre usuari

A vegades les coses surten millor quan es fan entre dues. Per això TikTok dona l'opció de compartir un vídeo amb un altre usuari. Ni tan sols és necessari que totes dues parts estiguin connectades alhora. Ni tampoc que es coneguin o segueixin.

Si vols sumar-te als duos has d'anar al perfil de l'usuari amb el qual vulguis compartir el teu moment de glòria. Si aquest permet fer duos, en el botó 'compartir' apareixerà l'opció 'duo'. De manera automàtica, l'aplicació crearà un vídeo quadrat partit en dos amb la teva càmera en la meitat esquerra i el vídeo original en la part dreta. Només queda prémer el botó 'gravar' i explotar la creativitat.

«Copia-li» la música a un altre

Si quan estàs veient un TikTok t'entusiasma la música que estàs sentint i t'entren ganes de pujar la teva pròpia versió, pots 'robar-li' el so directament. Quan estiguis reproduint el vídeo, toca sobre la icona que apareix a baix a la dreta que informa de la música que està sonant. Entraràs en la fitxa de la cançó i veuràs tots els vídeos que l'han utilitzat. A més d'això, també apareix la icona d'una cambra. Aquest és el que has de seleccionar per a començar a gravar.