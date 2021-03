Tokboard, la pàgina web que t'ajuda a triomfar a TikTok

La popularitat de la plataforma TikTok creix dia rere dia de forma exponencial. Ja no només són els joves els que l'utilitzen per penjar contingut d'oci, sinó que actualment moltes empreses, mitjans de comunicació i professionals de diferents àmbits en fan ús per arribar a una audiència més amplia. I és que si per alguna cosa es caracteritza la xarxa social és per la seva facilitat per donar-se a conèixer. Un cop els teus vídeos comencen a tenir més reproduccions és fàcil que la xifra de seguidors i "m'agrada" augmenti. Però, com s'aconsegueix la base de l'èxit en aquesta plataforma?

Són molts els usuaris que comparteixen les claus per començar a ser popular a TikTok. Entre els consells que donen destaquen fer ús de hastags populars, publicar regularment, crear duos amb vídeos virals i, sobretot, utilitzar músiques que ja estan creades.

No obstant això, també existeixen pàgines web que et faran més fàcil la tasca d'assolir popularitat entre els milions de comptes existents. Entre elles es troba Tokboard (anteriorment conegut com a Tiktometer), un web que et mostra en un rànquing les cançons que són tendència a la xarxa social per tal que les puguis utilitzar i així sortir en posicions destacades al buscador de la xarxa.

Tokboard està impulsat per un motor de recollida constant de dades de més de 80 milions de vídeos principals i 5 milions d'usuaris de la plataforma. Tot i que els seus creadors asseguren que no poden recollir el 100% de la informació de TikTok, el web facilita una aproximació molt detallada de les músiques que poden viralitzar un perfil de forma més ràpida.

Per analitzar quin és l'impacte que pot tenir una cançó del llistat en la teva publicació, només cal mirar els indicadors numèrics sota el nom de la peça. En aquests s'indica si la cançó té una probabilitat d'ascens o descens en la llista, segons l'ús que en fan els usuaris, així com les visualitzacions totals que ha tingut l'àudio i quants vídeos s'han viralitzat gràcies al seu ús.