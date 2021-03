Instagram estudia crear una versió per a nens menors de 13 anys

La xarxa social de fotografies Instagram (propietat de Facebook) està estudiant crear una versió adaptada per a nens menors de 13 anys, segons va publicar aquest divendres la premsa nord-americana i va confirmar el cap de la plataforma, Adam Mosseri.

"Cada vegada és més comú que els nens demanin als seus pares unir-se a aplicacions que els ajudin a mantenir-se en contacte amb els seus amics", va escriure Mosseri al seu compte de Twitter després de la informació publicada en primer lloc pel portal de notícies BuzzFeed. "Estem explorant la creació d'una versió d'Instagram en què els pares mantinguin el control, a l'estil del que vam fer amb Messenger Kids (també propietat de Facebook). Compartirem més informació a mesura que el projecte avanci", ha apuntat.

Les normes actuals de la plataforma per compartir fotografies prohibeixen els comptes als menors de 13 anys, de manera que de tirar endavant, el nou producte els obriria a un públic completament nou.En cas de materialitzar-se, l'aposta vindria amb tota probabilitat acompanyada de polèmica, ja que l'ús de les xarxes socials per part dels més joves i els possibles efectes tant psicològics com en la socialització d'aquests és objecte d'intensa discussió.

Segons ha explicat en una entrevista amb Efe l'especialista en tecnologia i interaccions Josh Constine, l'ús generalitzat de les xarxes entre els nens té impactes positius com l'accés més gran a la informació, però planteja seriosos dubtes en el seu desenvolupament personal. "Crec que és molt trist veure a una nena d'onze o dotze anys agonitzar pensant quina és la fotografia de perfil en què surt més guapa. Els nens no haurien de preocupar-se per aquest tipus de pressions socials que afecten els adults", explicar.

D'acord amb una enquesta duta a terme per Common Sense Media als EUA, el 2016 la meitat dels nens de 12 anys tenien un compte en almenys una xarxa social, una xifra que es reduïa a un de cada quatre en el cas dels menors entre 8 i 12 anys.