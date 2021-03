Parlem, l'operadora de telecomunicacions que més creix de l'Estat

L'operadora catalana, Parlem Telecom, ha obtingut reconeixement internacional a través del prestigiós diari econòmic Financial Times, que durant dos anys consecutius l'ha situat entre les 200 empreses que creixen més ràpid d'Europa. El rànquing del 2021 estableix, de fet, que la companyia catalana està en la 1a posició dins del sector de les telecomunicacions al conjunt de l'Estat espanyol i en la 4a a nivell europeu. Així mateix, Parlem Telecom es troba en la 16a posició com a empresa de qualsevol sector que creix més ràpid de l'Estat.

Aquest èxit s'explica gràcies a l'expansió de la companyia en els últims anys, en els quals ha crescut sent fidel als seus valors de transparència, proximitat, catalanitat i preus justos. Parlem Telecom és una operadora centrada en el client, al qual facilita tots els processos, ofereix màxima seguretat i respecta les seves decisions. Parlant clar i català de preus, productes, objectius o campanyes ha esdevingut una operadora de plena confiança.



Primers passos en el mercat

El juliol del 2014, Ernest Pérez-Mas va crear Parlem Telecom amb la voluntat de convertir-se en l'operadora de telecomunicacions de Catalunya. Des d'aleshores, la companyia ha anat ampliant la seva facturació any rere any fins arribar als 10,9 M€ del 2019. En el 2020 s'espera que Parlem comuniqui unes ventes superiors als 18M€.

Ernest Pérez-Mas

Un altre fet important a destacar és que al 2018 Parlem va aconseguir una ronda de finançament d'1,3 M€ a través de la plataforma The Crowd Angel i es va convertir en el projecte de crowdfunding de més èxit al sud d'Europa d'aquell any.

El 2019 va ser l'any de l'entrada de Parlem Telecom al mercat televisiu gràcies a l'acord amb Agile TV, que permet que els clients de l'operadora puguin convertir en Smart TV els seus aparells televisius convencionals per gaudir de continguts audiovisuals. Al mateix any, Parlem va aconseguir una ampliació de capital de 2M€ en una ronda de finançament rècord gràcies a petits inversors, empreses, famílies catalanes i socis privats de la companyia.

Des de 2019, i a partir de l'adquisició de Lemon Telecom, la companyia ha desenvolupat una nova línia de negoci, Parlem Empreses proporciona múltiples solucions tecnològiques innovadores a mida de les necessitats de cada companyia. Durant el 2020, la companyia va sortir reforçada malgrat la crisi de la Covid-19 i va potenciar molt aquesta la línia de negoci. Parlem Telecom ja treballa en un pla d'obertura de botigues físiques arreu de Catalunya.



Compromesos en digitalitzar la societat catalana

Com a operadora catalana ha apostat clarament per la innovació tecnològica. Recentment, ha signat una aliança estratègica amb la Fundació i2CAT, amb el propòsit de fomentar la digitalització de la societat del país i treballar conjuntament en projectes d'investigació i desenvolupament de les telecomunicacions a Catalunya. Les dues entitats impulsen ara un doble projecte pilot de tecnologia 5G a l'àrea metropolitana de Barcelona.



Accions per tancar la bretxa digital

La companyia de telecomunicacions té un altre objectiu molt clar: trencar la bretxa de gènere en el sector tecnològic. Ernest Pérez-Más, CEO de Parlem Telecom, apunta que "no deixa de ser frustrant que en la majoria de carreres universitàries TIC catalanes la presència de dones estudiants segueixi sent residual, com si la necessària feminització que ha viscut la nostra societat en els últims anys hagi deixat al marge determinats sectors. Com és possible que seguim ancorats amb xifres d'enginyeres llicenciades semblants a les de temps més masculinitzats, com els anys 80? Des de Parlem Telecom ens neguem a resignar-nos davant d'aquesta realitat i hem decidit actuar de soca-rel per desmuntar aquesta anomalia."

Per assolir aquest objectiu, la companyia està participant en diferents iniciatives que fomenten el talent femení en el sector TIC com 100tífiques o l'STEM Women Congress. En l'últim any, a més, Parlem ha incorporat al seu equip un total de 12 treballadores, xifra que els apropa al 40% de professionals femenines amb un total de 19 dones en una plantilla de 49 persones.