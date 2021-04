Exposades dades personals de 10 milions d'usuaris de Facebook a Espanya

La firma especialitzada en delictes cibernètics Hudson Rock ha denunciat aquest dissabte la filtració de més de 530 milions de comptes de Facebook amb informació personal i números de telèfon dels usuaris per part d'un presumpte usuari d'un fòrum de pirateria.



Les dades filtrades, que afecten els usuaris de més d'un centenar de països, inclouen informació sobre uns 32 milions de registres d'usuaris als EUA, més de 10,8 milions a Espanya, 11 milions d'usuaris al Regne Unit i 6 milions d'usuaris a l'Índia, amb noms, número de telèfon, identificador de Facebook, data de naixement, biografia i, en alguns casos, adreça electrònica.





All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8